Muchos somos los que queremos una manera de disfrutar del gran catálogo de producciones de Netflix sin pagar mucho o, de hecho, incluso nada. Hay algunas maneras para poder ahorrar algunos pesos, pero hoy te explicaremos un truco para ver Netflix de manera completamente legal y gratis.

De hecho, no te vamos a mentir, los métodos que aquí veremos no nos darán Netflix como por arte de magia, en algunos de ellos ya deberemos de tener una suscripción activa, pero la información sigue siendo muy interesante.

Programa de referidos

Asegúrate de estar suscrito a Netflix y pagar tu suscripción mensual regularmente.

Descubre el programa de referidos de Netflix, que no es muy conocido, pero puede ofrecerte beneficios.

Inicia sesión en Netflix a través de un navegador.

Encuentra y haz clic en el icono con forma de regalo en la esquina superior derecha de la pantalla.

Genera tu enlace de referidos personalizado.

Comparte tu enlace de referidos con amigos y familiares.

Invítales a suscribirse a Netflix utilizando tu enlace.

Si alguien se suscribe mediante tu enlace, Netflix te recompensará con un saldo específico.

Usa el saldo recibido para pagar tu propia suscripción, eliminando la necesidad de invertir dinero propio.

Pagar menos por Netflix

Compartir cuenta ya no es una opción desde que la compañía hace no mucho empezó a cobrar por cada persona que no se encuentra dentro del domicilio y que ocupe nuestra cuenta para ver series y películas. Nosotros, hace no mucho, te platicamos de un truco para no pagar estas cuotas que al menos en el país rebasan los 60 pesos.

Con esta información, lo mejor que podemos hacer es dividir los gastos de la cuenta con los miembros de la familia que puedan aportar para la suscripción, y si es que aplicamos el método anterior dicho, con ellos también. Otra buena opción es estar al pendiente de nuestro proveedor de telefonía e internet, muchas veces son ellos, los que ofrecen jugosas promociones que tienen que ver con suscripciones a estas plataformas de manera gratuita al menos por un tiempo.

