La facilidad de no tener que usar dos teléfonos para dos cuentas diferentes de mensajería, como WhatsApp, que es una de las más usadas, ha llevado a las empresas que fabrican teléfonos a integrar recurrentemente la opción de la doble sim.

Sin embargo, no todos los celulares la incluyen, algunos no son tan visibles y, a veces, los usuarios optan por instalar las aplicaciones de terceros que no son confiables y que puede poner en riesgo la información personal.

(Vea también: Enlace que llega por error en WhatsApp puede dañar dispositivos; cuál es y cómo evitarlo)

Los fabricantes que incluyen esta opción la llaman de manera distinta. Para Samsung es “Mensajería Dual”, en Huawei se denomina “App Twin”, en Xiaomi se llama “Clone Apps” y para en OnePlus se llama “Parallel Apps”, entre otros.

Teniendo en cuenta la variedad de fabricantes, explicaremos el más común, que es el caso de Samsung.

Lee También

También podría interesarle: Filósofo francés se mide con ChatGPT en una prueba. ¿Quién ganó?

¿Cómo instalar la opción “Mensajería Dual” de WhatsApp?

Lo primero que debe hacer es ingresar a la opción de “Ajustes” del teléfono, luego ingresar a la opción de “Ajustes o Funciones avanzadas”. Se desplegará otro menú de opciones, en el que se debe ingresar a “Mensajería Dual”. Cabe aclarar que si no aparece esta opción seguramente ese modelo no lo trae incluido. Luego de haber ingresado a “Mensajería Dual”, aparecerán las aplicaciones de mensajería en las que se puede instalar esta función, que para este caso es Whatsapp. Posteriormente, el usuario debe confirmar una “exención de responsabilidad”, en la que dice que la función puede dejar de funcionar en cualquier momento si el fabricante de la aplicación de mensajería así lo requiere en un futuro. Finalmente, deberá hacer la última confirmación en un cuadro de diálogo que se abrirá e inmediatamente le aparecerá en las aplicaciones de su teléfono otro ícono de la mensajería que instaló, que se diferencia de la otra con una pequeña insignia en su esquina inferior derecha. Recuerde que este paso a paso solo aplica para teléfonos de la marca Samsumg, sin embargo, la diferencia con los otros fabricantes no es mayor.

Puede leer también: Claves y trucos para GTA 5 en PlayStation, Xbox y computador