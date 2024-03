Por: El Espectador

El computador se posiciona como una de las herramientas principales para labores profesionales o educativas. Su constante evolución ha permitido optimizar la productividad de las personas al punto de convertirse en un pilar fundamental en la vida diaria. De igual forma, la máquina se ha convertido en una de las principales fuentes de comunicación y entretenimiento tanto en jóvenes como en adultos.

Para sacar el máximo provecho del equipo, es fundamental mantenerlo actualizado y en un buen estado por varias razones. En primer lugar está la seguridad: las actualizaciones de ‘software’ corrigen vulnerabilidades de seguridad digital y evitan que terceros accedan a información personal, financiera o privada. Otra razón es el rendimiento de la máquina, pues las nuevas versiones incluyen mejoras de rendimiento que permiten que la computadora funcione de manera más eficiente.

De acuerdo con Juan Stevan de la Peña, administrador de sistemas en TUGO, existen varias razones por las que una máquina no realiza sus funciones en plenitud de condiciones: “Existen ocasiones en las que no necesariamente el error es del sistema operativo, a veces puede ser que el disco duro está dañado, o puede ser una falla en un ventilador o simplemente falta de mantenimiento. Por eso es necesario que cuando un computador empiece a disminuir su rendimiento, es mejor tener la revisión de un técnico antes de cualquier cosa”.

El proceso de formatear implica borrar los datos almacenados en el disco duro y reinstalar el sistema operativo desde cero. De la Peña, comenta que es fundamental establecer claridad de lo que se quiere guardar antes de realizar este procedimiento. En caso de hacerlo con un técnico, indicar qué archivos se deben proteger y realizar una copia antes. “Los archivos que se borran después de formatear un computador son muy difíciles de recuperar y solo se pueden buscar con programas especializados de pago. Las posibilidades de encontrar esos archivos son un 50/50 y puede tomar mucho tiempo. Entonces fundamental hacer la copia de seguridad antes que todo”. Este procedimiento elimina todos los programas, archivos, y configuraciones existentes en la máquina, dejándola en un estado similar al que tenía cuando era nueva.

¿Por qué debería formatear su computador?

Algunas de las razones por las cuales se puede llegar a tomar esta medida drástica, de acuerdo al ingeniero, son:

Infección por malware persistente: Cuando la máquina está infectada con un ‘software’ malicioso que no puede ser eliminado mediante programas antivirus convencionales, formatear y reinstalar el sistema operativo puede ser la única opción para asegurar que el sistema esté limpio y funcione correctamente.

Cuando la máquina está infectada con un ‘software’ malicioso que no puede ser eliminado mediante programas antivirus convencionales, formatear y reinstalar el sistema operativo puede ser la única opción para asegurar que el sistema esté limpio y funcione correctamente. Rendimiento lento: Si el computador empieza a disminuir su rendimiento con el tiempo o experimenta problemas de estabilidad, como bloqueos frecuentes o errores del sistema, restaurarla puede ayudar a eliminar archivos basura, corregir errores de sistema y restaurar el rendimiento original.

Si el computador empieza a disminuir su rendimiento con el tiempo o experimenta problemas de estabilidad, como bloqueos frecuentes o errores del sistema, restaurarla puede ayudar a eliminar archivos basura, corregir errores de sistema y restaurar el rendimiento original. Actualización del sistema operativo: En ocasiones, es necesario restaurar un equipo para actualizar el sistema operativo a una versión más reciente. Esto puede ser necesario para acceder a nuevas funciones, mejorar la seguridad o resolver problemas de compatibilidad con hardware y ‘software’.

En ocasiones, es necesario restaurar un equipo para actualizar el sistema operativo a una versión más reciente. Esto puede ser necesario para acceder a nuevas funciones, mejorar la seguridad o resolver problemas de compatibilidad con hardware y ‘software’. Venta: Antes de vender o regalar un computador, es importante formatearla para eliminar todos los datos personales y configuraciones. Esto garantiza la privacidad y evita que los archivos privados sean compartidos.

Antes de vender o regalar un computador, es importante formatearla para eliminar todos los datos personales y configuraciones. Esto garantiza la privacidad y evita que los archivos privados sean compartidos. Reparación de errores graves del sistema: En casos extremos, como corrupción del sistema operativo o daños en el disco duro, formatear la máquina y reinstalar el sistema operativo puede ser la única solución para resolver los problemas y hacer que el dispositivo electrónico vuelva a funcionar correctamente.

¿Cómo formatear un computador?

Formatear un computador puede ser un proceso que consume tiempo, por esa razón, De la Peña sugiere que debe pasar primero por la revisión de un experto antes de tomar cualquier decisión, para no perder tiempo o dinero. Tanto Windows y macOS ofrecen opciones para restaurar el equipo mediante pasos sencillos; no obstante, esos procedimientos de restauración, no son los mismos a formatear un computador. “Yo he recibido casos de personas que acuden diciendo ‘Con la restauración me dicen que queda como nuevo’ y no es tan así. Con el restablecimiento, si el dispositivo electrónico tenía virus, puede que queden guardados en una carpeta y se vuelva a activar en la búsqueda de archivos”

En el caso de macOS, De la Peña explica que sí se puede realizar un formateo adecuado con el simple hecho de dar el comando y la tecla R, mientras enciende la computadora, y seguir los pasos para borrar completamente el disco duro, y volver a descargar uno nuevo directamente desde la nube.

En Windows es completamente diferente. La restauración básica que sugiere el computador le permite al usuario tres opciones: conservar archivos, o conservar programas, o eliminar todo. Sin embargo, el equipo sigue conservando archivos del sistema operativo anterior en cualquiera de los casos anteriores “Yo recomiendo que la restauración que sugiere el soporte de Windows solo se utilice en casos de muy difícil acceso a la máquina y necesita, al menos, que funcione el sistema operativo y no perder los archivos”.

El formateo profesional, con una USB conectada, y siguiendo los procedimientos más técnicos, deja el equipo completamente de ceros, sin ningún archivo viejo “Esa opción es más recomendada, porque en caso de tener un virus, lo elimina. En caso de vender o regalar la máquina, la otra persona no tendrá chances de encontrar archivos viejos. Esta forma es la mejor para que el sistema operativo funcione lo mejor posible”.

De acuerdo con el ingeniero, el formateo para Windows puede ser difícil, porque necesita pasos específicos con los teclados en el punteo del computador “entrar a la BIOS y configurarla para entrar a la memoria es complicado, la mayoría de las personas no logran hacerlo. Por esa razón, si la persona no tiene ningún aprendizaje previo, es mejor dejarlo en manos de un profesional”.

En el tema de costos, De la Peña explica que puede variar los precios dependiendo de diversos factores: el estado del computador, los programas que desea la persona después de formatear o si se realiza el procedimiento con un técnico o una empresa especializada. En caso de tener un equipo en buen estado, relativamente nuevo, con un mínimo de memoria de 16 GB y un procesador 500 de i3 en adelante, la formateada le puede costar entre $120.000 y $200.000 COP con una empresa. Con un técnico particular puede estar entre $80.000 y $120.000 COP, de acuerdo a la explicación de Juan Stevan.

Con relación a los tiempos de demora para realizar el procedimiento de formatear, la máquina puede tardar entre dos y cuatro horas. “Existen técnicos que dicen ‘en una media hora se lo tengo’ y los clientes terminan llegando a mi puerta diciendo que no les funcionó. Eso pasa porque les instalan un formato pregrabado, es decir, utilizan una copia de un computador que tenga todo lo que necesites, lo suben al del cliente, y listo. El computador prenderá sin problema, pero pronto aparecerán conflictos y la persona tendrá de acudir nuevamente al técnico”, sostiene De la Peña.

Si el computador es nuevo y no tiene muchas complicaciones, tarda alrededor de dos horas. El backup de la información dura 30 minutos y el formateo de la máquina tarda alrededor de 20-30 minutos, comentó De la Peña. El siguiente paso es instalar y actualizar los programas bases como Office, Adobe Reader y un WinRaR.

