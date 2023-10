En el mundo moderno, en el que el mercado laboral está cada vez más competido, tener más aptitudes lo ayudará a sobresalir y así mismo conseguir el trabajo deseado de una forma más sencilla.

(Ver también: Malestar por cambios en famosa app para aprender inglés gratis: ¿se acabó tanta dicha?)

Uno de esos temas que se pueden trabajar es el del idioma, por ejemplo, ya que en un mundo tan globalizado, en donde se consiguen clientes de todos los países, alguien que pueda comunicarse fluidamente en cualquier idioma siempre va a ser necesario e importante para las compañías.

Sin embargo, muchas personas creen que eso para los adultos es imposible y que si no se aprendió de niño ya no se podrá, pero eso no es cierto, ya que ahora hay muchas herramientas y posibilidades para que personas de todas las edades puedan aprender una nueva lengua.

De hecho, una de las aplicaciones con las que se puede aprender de a pocos un nuevo idioma es precisamente Duolingo, la cual da clases virtuales, dinámicas, divertidas y rápidas para que personas de todas las edades puedan aprender, así no tengan mucho tiempo en el día.

Lee También

Cuánto cuesta inscribirse en Duolingo

Muchas personas creen que como es tan positivo y tiene referencias tan buenas, inscribirse tiene el mismo valor que un curso de inglés tradicional, por ejemplo, pero no es así.

De hecho, tal como explica la página web de la aplicación, inscribirse y tener las clases de los múltiples idiomas que tienen es totalmente gratis, por lo que las personas no tienen excusa para comenzar a prepararse y así obtener mejores oportunidades laborales.

Ahora, hay que tener en cuenta que sí hay una versión paga, Duolingo Plus, pero lo único que tiene de diferente es que el usuario no verá anuncios mientras está dentro de la aplicación.

(Ver también: El genio detrás de Duolingo quiere ahora que aprender sea “adictivo”)

Qué idiomas se pueden aprender en Duolingo

Las personas que entren a esta plataforma podrán aprender un total de 39 idiomas, hasta el zulú, navajo y yidis. Sin embargo, los que más aprenden las personas son inglés, español, francés, alemán y japonés, en ese orden.

Lee todas las noticias de tecnologia hoy aquí.