Esta es una de las aplicaciones de mensajería instantánea más populares del mundo porque con el paso del tiempo ha acumulado más de dos mil millones de usuarios activos en todo el mundo.

Gracias a esta popularidad y a los avances tecnológicos, la ‘app’ cambia regularmente para agregar nuevas características y mejorar la experiencia de las personas que la utilizan.

Estas novedades son importantes porque también hacen que WhatsApp siga siendo relevante y útil en todo el mundo mientras atraen la atención de nuevos usuarios con estas actualizaciones.

De hecho, estas son algunas novedades que han llegado durante el tiempo que va del 2023.

¿Cómo guardar un mensaje temporal en WhatsApp?

A continuación encontrará las características de la actualización de WhatsApp con la que podrá acceder a esta función.

1. La función estará disponible próximamente, aunque ya se está implementando en la versión beta de la plataforma.

2. La herramienta aparecerá con el nombre de ‘Conservar el chat’ y el ícono con el que estará representada será el de un separador de libros.

3. Las personas que deseen utilizarla tendrán que hacer clic sobre el botón que les aparecerá al marcar esa conversación en el chat e inmediatamente se le enviará una notificación al usuario que también esté implicado en la conversación.

4. Aquellos que quieran hacerlo deben tener en cuenta que no solo se le avisará a la otra persona sino que se le pedirá su autorización y si no la da, no podrá guardar ningún contenido que haya enviado para que solo se vea una vez.

Cabe mencionar que estas características podrían estar sujetas a cambios porque todavía se esta en una fase de prueba.

