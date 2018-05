En el último sistema operativo presentado por Google se instaló Google Play Protect, una aplicación que, si bien es la encargada de evitar problemas de seguridad y ‘malware’, se ha encargado de eliminar cierto contenido de los dispositivos. Incluso, es capaz de bloquear el micrófono y la cámara.

Esta ‘app’ se encarga de analizar todo el software para deducir si una aplicación instalada es potencialmente peligrosa para el dispositivo. Por ejemplo, algunos usuarios reportan que les ha borrado algunas como Google News, como relata El Androide Libre.

El medio señala que la única opción por el momento es eliminar el protector. Sin embargo, no lo recomiendan ya que los virus pueden llegar desde cualquier lugar. No obstante, se puede hacer un proceso de más trabajo y es alternarse entre ambas opciones, es decir, desactivarlo si borra una aplicación que se usa constantemente, volverla a instalar, usarla y luego volver a activar el protector.

Los pasos para desactivarlo son los siguientes:

Por ejemplo, este ususario de Twitter muestra el mensaje que aparece.

“App removida por Play Protect. Esta app puede dañar tu equipo, agregar cargos escondidos a tu cuenta móvil o robar tu información personal.”

Google Play Protect uses machine learning to keep Android devices safe https://t.co/d8OtLVhxtG pic.twitter.com/RhP9iNQ5BL

— Peggy K (@PeggyKTC) May 26, 2018