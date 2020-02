El primer formato inicia automáticamente el próximo episodio de una serie y el otro que reproduce automáticamente las vistas previas de las producciones mientras navega, informó The Verge.

Some people find this feature helpful. Others not so much.

We’ve heard the feedback loud and clear — members can now control whether or not they see autoplay previews on Netflix. Here's how: https://t.co/6V2TjEW6HD https://t.co/zbz4E8fVab

— Netflix US (@netflix) February 6, 2020