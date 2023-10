La inteligencia artificial tiene grandes usos profesionales y también personales, pero no todo tiene que ir por ahí ¿Verdad? Ideogram es la herramienta que vamos a utilizar en esta ocasión, con ella podemos crear nombres con diseños muy extravagantes y que nos servirá para presumir en redes sociales o tal vez como portada de alguna de ellas, puede ser Facebook o X, por ejemplo.

Este sitio tiene como objetivo que cualquier usuario sin mucho conocimiento de la inteligencia artificial, pueda generar imágenes creativas espectaculares y con la premisa de que lo único que debemos de hacer es registrarnos y sí, es literal, lo único que debemos de hacer para hacer uso de esta herramienta, es registrarnos como usuarios.

Today, we’re opening Ideogram to everyone on the planet! Sign up at https://t.co/Xtv2rRbQXI and have fun!

Ideogram enables you to turn your creative ideas into delightful images, in a matter of seconds. It’s free and has no limits, and it can render text! https://t.co/NH6fp5YzOi pic.twitter.com/bxoOVYTxAN

— Ideogram (@ideogram_ai) August 29, 2023