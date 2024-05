Actualmente, todas las personas tienen sus datos en Internet, pues gracias a la fácil conexión con los celulares, computadores y tabletas, además del acceso a las redes sociales y otras aplicaciones, el nombre, la dirección, los números de las tarjetas de crédito y más están almacenados en línea.

Esto significa una facilidad para las personas a la hora de querer adquirir algún producto de forma rápida, pero también puede ser un problema en caso de que un ‘hacker’ o un delincuente digital se meta con usted, ya que así puede perder sus datos, dinero y mucho más.

Teniendo esto en cuenta, por eso es que los expertos en informática recomiendan tener claves fuertes para evitar que cualquier persona entre a su contenido, pero muchas personas hacen caso omiso a ese llamado y al final ponen claves sencillas de adivinar, como el famoso ‘12345’.

Ante esto, hay un ‘hackavis’ llamado José Javier Pastor Valero, que es reconocido por hacer un trabajo de penetración de sistemas informáticos para ayudar a fortalecer y mejorar la seguridad en línea, quien en el pódcast ‘Inédito’ explicó que las contraseñas deberían tener la letra ‘ñ’ porque en otros países no la usan y por eso hace que su clave sea mucho más fuerte.

“Hay muchos criminales que no han podido conseguir muchas cosas por la letra ‘ñ’, porque no la tienen. Entonces una contraseña, que a lo mejor tratarías de descifrarla cinco horas, le metes la ‘ñ’ y con eso ya se puede tardar hasta cuatro semanas, ya que en cuanto a diccionario no existe o la tiene al final siempre”, explicó el experto en seguridad digital.