Dichas opciones del menú permiten ocultar datos como los estados, foto de perfil, información básica, última conexión o, ubicación en tiempo real.

Si el usuario desea que no se compartan sus datos personales, El Androide Libre recomienda no tener esos contactos guardados directamente en su agenda, y utilizar Click to Chat, una función que permite intercambiar mensajes mostrando solo el número de teléfono.

Para poderla usar, debe configurar qué información (mencionada anteriormente) quiere ocultar dentro de la ‘app’ de WhatsApp. Al haberlo hecho, según este mismo portal, hay que abrir un navegador (desde el escritorio o en el celular), y escribir el siguiente link:

wa.me/573XXXXXXXXX.

Dónde están las X, es donde debe introducir el número de la persona a la que quiere escribirle.

También, hay que tener en cuenta los dos primeros números antes de las X, pues estos, son los indicadores del código internacional. En este caso, el 57 es el de Colombia.

Estando adentro, se abrirá un mensaje que le preguntará si quiere empezar una conversación con el número telefónico que ingresó con un ‘botón’ que dice ‘message’, el cual deberá presionar posteriormente si lo desea, según El Androide Libre.

Finalmente, cuando haya completado los pasos, la otra persona no podrá ver ninguna información a excepción de su número de celular.