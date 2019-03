Los emoticones todavía no aparecen en el teclado de los dispositivos porque aún se encuentran en desarrollo. Sin embargo, según Xataka, se pueden copiar y pegar unos códigos específicos en el chat para poder verlos y usarlos.

Los códigos, descubiertos por WabetaInfo, son símbolos que representan al hombre y a la mujer. Además, también puede encontrar el símbolo transgénero, con su respectiva bandera del orgullo.

Other hidden emojis in WhatsApp beta for Android!

Paste ♂and ♀in WhatsApp to see them! pic.twitter.com/GvQX7mKUsI

— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 2, 2019