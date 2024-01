WhatsApp es una herramienta muy valiosa para conectarnos con las personas de forma rápida y sencilla. Sin embargo, hay ocasiones en las que queremos chatear con alguien pero sin agregarlo a nuestros contactos.

Generalmente no queremos tomarnos ese trabajo porque creemos que es muy probable que no lo volvamos a utilizar, en ese sentido no valdría la pena tenerlo en nuestra lista de contactos. Pero aunque muchos no lo saben, existe una manera muy fácil de escribirle a alguien directamente desde la ‘app’ de WhatsApp.

Paso a paso para chatear con alguien por WhatsApp sin añadirlo a los contactos

Android:

Seleccionar el botón verde inferior derecho de la pantalla de nuevo chat.

Elegir el ícono de la lupa. Escribir el número de teléfono de la persona a la que le quiere escribir y que no tiene agendado. Si no es del país, debe escribir el código de área correspondiente.

Si el número existe, le debe aparecer un botón con la opción ‘chatear’. Selecciónelo.

Inmediatamente, el chat se abrirá y podrá iniciar una conversación con esa persona. El chat quedará guardado en la pantalla principal de mensajes de WhatsApp.

Apple:

Seleccione el ícono azul de ‘+’ en la esquina superior derecha de la pantalla.

En la barra de búsqueda, digite el número de teléfono al cual le quiere escribir.

Si el número cuenta con la aplicación, le debe aparecer a la derecha la opción ‘chat’. Selecciónela.

Inmediatamente, el chat se abrirá y podrá iniciar una conversación con esa persona. El chat quedará guardado en la pantalla principal de mensajes de WhatsApp.

*Este artículo fue escrito y curado por periodistas del equipo de Robby Tecnología, con apoyo de una inteligencia artificial que utiliza machine learning para producir texto.

