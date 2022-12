En ocasiones como el día sin IVA, que se realiza dos veces al año en Colombia, diferentes empresas que comercializan artículos inician sus campañas publicitaras vía SMS. Es en estas fechas cuando más se hace uso de la mensajería instantánea para la venta, esto a través de la información que almacenan las empresas en sus bases de datos, bien sea por una compra realizada, por una encuesta o por información colaborativa entre empresas.

Aun cuando muchos de esos mensajes son de empresas que las personas ni siquiera conocen y que no entienden en qué momento recibieron autorización para ello, los mensajes de texto han pasado de ser un método de comunicación a convertirse en un canal para recibir desde confirmaciones de pedidos, hasta códigos para autenticaciones de dos factores y publicidad. Así como este medio es utilizado mayormente para las ventas, el mismo canal también es empleado para enviarle información falsa que seguramente ha recibido, en alguna ocasión, a través de su celular.

Para minimizar esta situación, desde El Espectador le contamos cómo puede bloquear los mensajes de texto no deseados de su celular sin importar si cuenta con un dispositivo iOS o Android. Lo único que deberá realizar será acceder a la página web de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, entidad encargada de regular los mercados de comunicaciones para proteger los derechos de la ciudadanía, y realizar el siguiente procedimiento.

La comisión de regulación de comunicaciones

En la guía de trámite de números excluidos que ofrece la comisión de regulación de comunicaciones, se expone que los usuarios pueden inscribir gratuitamente el número de su línea celular en el Registro de Números Excluidos -RNE-, para evitar la recepción de mensajes de texto SMS con fines comerciales y/o publicitarios.

Sin embargo, la entidad aclara que, aun cuando el usuario se encuentre inscrito en el RNE, esto no significaría que no reciba mensajes de texto relacionados con la prestación de servicio por empresas como su operador ni mensajes publicitarios solicitados antes de la inscripción. “Recuerde que la inscripción en el RNE NO implica que el usuario no recibirá mensajes de texto relacionados con la prestación del servicio por parte de su operador. Estos mensajes pueden ser enviados siempre que no impliquen ningún costo para el usuario. Así mismo, la inscripción en el RNE NO implica la no prestación de los servicios de mensajes comerciales y/o publicitarios solicitados por el usuario antes de que realizara la inscripción al RNE, ni tampoco aquellos que solicita expresamente con posterioridad a dicha inscripción”, establece.

Además de este registro, los operadores deberán poner a disposición de los usuarios otros mecanismos para evitar la recepción de dichos mensajes y, usted como usuario, deberá tener en cuenta que, para este trámite, debe encontrarse registrado y crear su usuario y contraseña.

¿Qué pasos debe seguir?

1. Acceder a www.tramitescrcom.gov.co. Y, luego, acceder a la opción llamada ‘Registro de Números Excluidos (RNE)’. Allí, podrá inscribir, de manera gratuita, el número de su línea celular con el fin de evitar recibir mensajes de texto con fines comerciales y/o publicitarios. Así mismo, deberá tener en cuenta que esta acción no bloqueará los mensajes de texto relacionados con el operador que le ofrece el servicio.

2. Leer la ‘Guía Trámite Registro de Números Excluidos’ y marque las casillas que dicen ‘Acepto que he leído los términos y condiciones’ y ‘Autorizo el tratamiento de datos personales’. Luego, deberá hacer clic en el botón ‘Ingresar’.

3. Lo anterior, lo redirigirá al Ingreso y, si es la primera vez que lo usa, deberá hacer su registro.

4. Suministrar los datos personales que solicita la página: Cédula de ciudadanía, número de teléfono, nombre completo, correo electrónico, entre otros. Luego, haca clic en ‘Registrar’.

5. Finalmente, podrá registrar el número que desea excluir de sus mensajes de texto no deseados; para lo cual la página le pedirá seleccionar su operador y suministrar, de nuevo, el número de celular. Luego, deberá seleccionar la casilla de ‘No recibir mensajes’, dar clic en ‘agregar número’ y ‘Terminar registro’.

De esta manera, logrará evitar que los mensajes de texto no permanezcan en su bandeja de entrada y, en caso de querer cambiar la decisión, únicamente deberá reingresar a su perfil en la página web de la Comisión de Regulación de Comunicaciones y cambiar el estado del número registrado a ‘Recibir Mensajes’.

Bloquear los mensajes desde la aplicación

Otra forma de realizar este procedimiento de manera independiente a través de la aplicación en su celular, varía dependiendo del dispositivo de uso y, funciona, pero no garantiza un 100% de efectividad.

En caso de ser usuario Android, podrá realizar el bloqueo de mensajes ingresando a la aplicación de ‘SMS’ o ‘Mensajes’. En la esquina superior derecha podrá ver tres puntos en los cuales encontrará el menú de la aplicación. Luego, ingresando al menú encontrará una serie de opciones, entre esas ‘configuración’, la cual deberá seleccionar para, posteriormente, dirigirse a la sección ‘protección contra el spam’, donde encontrará un botón que se enciende y se apaga. Selecciona la opción de encender el botón y, a partir de allí, la app se encargará de revisar, de cierta forma, los mensajes que lleguen a su dispositivo con el fin de realizar un filtro en el cual, aquellos que considere ‘no deseados’, no los mostrará.

A pesar de que no sea seguro que absolutamente todos sus mensajes ‘no deseados’ vayan a ser filtrados hacia esta categoría, realizar esta acción de solicitud a la aplicación sí evitará que su bandeja de entrada se encuentre totalmente llena de este tipo de contenido.

En el caso de los usuarios iOS, el proceso es muy distinto. Si cuenta con dispositivo iPhone, tendrá la posibilidad de bloquear la entrada de mensajes de todos aquellos números que no tiene guardados en su celular, de esta manera, cuando llegue un mensaje de un número no identificado a su teléfono, este será registrado como ‘spam’. Sin embargo, deberá tener en cuenta que, en caso de que una persona a quien no tenga registrada desee enviarle un mensaje de texto y haya realizado esta acción, su mensaje no llegará.

Sí, a pesar de ello, desea realizar el proceso, lo que debe hacer es ingresar en la configuración de tu teléfono, buscar la aplicación ‘mensajes’ para luego entrar a la sección ‘spam’ y, posteriormente, activar la función. A partir de este momento, los mensajes de números desconocidos no llegarán a su bandeja principal de mensajes.

Además de este método para llevar a cabo el ‘bloqueo’ de mensajes no deseados en su teléfono, también existen otras alternativas para realizarlo a través de descargas de aplicaciones digitales, pero realizarla desde su teléfono es comúnmente la más utilizada por su sencillez y, el proceso a través de la Comisión de Regulación de Comunicaciones sigue siendo el más efectivo.