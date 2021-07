Claro confirmó en las últimas horas que una parte de sus clientes tendrá la posibilidad de acceder a HBO Max de manera gratuita en lo que resta del 2021. Los beneficiados serán los usuarios que tienen el servicio ‘Todo Claro’, es decir, los que contrataron el paquete de telefonía para su dispositivo móvil, y televisión, Internet y telefonía para su hogar.

Esos usuarios no pagarán un solo peso hasta diciembre de este año. Desde enero del 2022, los que deseen mantener su suscripción en esa plataforma de ‘streaming’ deberán pagar 19.900 pesos mensuales. De todas maneras, los clientes podrán elegir en enero si continúan o no disfrutando del servicio, ya que no estarán atados a una cláusula de permanencia.

HBO Max se estrenó en el país el pasado 29 de junio y su catálogo tendrá, además de los anticipados estrenos de ‘Friends: The Reunion’; el regreso de ‘Sex and the City’; y títulos como ‘Game of Thrones’, ‘La Mujer Maravilla’, la trilogía de ‘El señor de los anillos’, ‘The Big Bang Theory’, ‘Watchmen’, ‘Harry Potter’, ‘Matrix’, ‘The Sopranos’, ‘Euphoria’ y contenidos de la ‘Champions League’.

HBO MAX gratis con Claro

El único requisito que deberán cumplir los clientes ‘Todo Claro’ para poder acceder a HBO Max de forma gratuita es registrarse en Claro Play, que no tiene costo alguno tampoco.

Cuando ya hayan hecho ese registro previo en Claro Play, los usuarios podrán acceder a HBO Max desde la pestaña que permite iniciar sesión con un proveedor. Allí, solo bastará con ingresar el usuario y la contraseña de Claro Play para ingresar al servicio de ‘streaming’.

Planes y precios de HBO Max en Colombia

Si usted ya es suscriptor de HBO o HBO GO, tendrá acceso automático a HBO Max, sin embargo, si quiere una nueva cuenta, la plataforma ofrece dos planes: