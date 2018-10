Además, le sugirió que debería cambiar su iPhone por un teléfono Huawei.

Así lo aseguró la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Hua Chunying, que alegó que el informe que sacó The New York Times diciendo que “China espía en el teléfono de Trump” es “una noticia falsa”, mediante una declaración que se dio a conocer por medio de un tuit publicado por la redactora de The Washington Post Luna Lin.

China spokeswomen Hua Chunying on the NYT Trump iPhone tapping story: "If they are very worried about iPhones being tapped, they can use Huawei." pic.twitter.com/lZ48beuA7e

Dentro del informe, el New York Times también informó que el presidente Trump insiste en utilizar un iPhone no seguro, según varios asesores del mandatario. Pero fue el mismo presidente quien salió a desmentirlos diciendo que “Yo solo uso teléfonos del gobierno, y solo tengo un teléfono celular que rara vez uso”.

The so-called experts on Trump over at the New York Times wrote a long and boring article on my cellphone usage that is so incorrect I do not have time here to correct it. I only use Government Phones, and have only one seldom used government cell phone. Story is soooo wrong!

