En la era digital, la privacidad se ha convertido en una preocupación importante para los usuarios de aplicaciones de mensajería instantánea.

Por esta razón, WhatsApp ha introducido una nueva función, se trata de los chats secretos que permiten a los usuarios mantener conversaciones privadas y seguras con amigos y familiares sin la posibilidad de que ningún tercero pueda acceder a ella.

Anteriormente, se tenían disponibles otras opciones para evitar que descubrieran sus mensajes:

