Mientras en el CES 2024, el evento tecnológico del año, hay expositores mostrando sus inventos que mejoran la maternidad y la paternidad, como el coche para bebé que se mece y se desplaza con inteligencia artificial, hay otros mostrando que la belleza, la ciencia y la medicina pueden combinar.

Se trata de un espejo que puede detectar signos particulares de ciertas enfermedades, según lo asegura su empresa desarrollada, NuraLogix, que asistió al evento que se desarrolla en Las Vegas, Nevada (Estados Unidos).

Junto a las pantallas transparentes de marcas como LG y Samsung, este invento tecnológico ha llamado mucho la atención de los visitantes a la feria. Es el primer espejo inteligente de mesa que analiza la información del flujo sanguíneo facial para calcular con precisión una serie de signos vitales y evaluaciones de riesgo de enfermedades, según lo describe la marca en su página web.

El espejo presentado en el CES está pensado para proponder por la salud de sus usuarios. Está impulsado por la plataforma Affective Ai basada en la nube, la cual patentaron bajo el nombre de DeepAffex.

Es una pantalla con 21,5 pulgadas y no requiere información demográfica para funcionar. Quien desee obtener un análisis debe ponerse frente a la pantalla, responder algunos datos como sexo de nacimiento, año de nacimiento, peso y altura.

Luego de responder, el espejo comienza un diagnóstico mediante el cual analiza los signos vitales y demás factores faciales que pueden ser indicativos de preocupación.

Posteriormente, estando 30 segundo frente a la pantalla, Anura MagicMirror arroja un diagnóstico que incluye factores como:

Además, arroja posibilidades de riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, ataque al corazón, hipertensión, diabetes tipo 2, ataques, problemas de hipertriglicéridos y más.

Por último, el espejo brinda una puntuación de salud general y una para estado mental, físico, psicológico, puntaje de riesgos y signos vitales.

