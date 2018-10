En la presentación, Google se quedó con una sola cámara trasera de 12.2 megapíxeles en ambos teléfonos, que continúa resistiendo la tendencia de la industria de las dos cámaras.

Tanto el Pixel 3 como el 3 XL tienen dos cámaras frontales, una de ellas ofrece un campo de visión más amplio para que más personas o un mejor sentido de su entorno se conviertan en una selfie.

Cuando se presentaron estas especificaciones, el equipo de Google pasó a mostrar el modo nocturno comparando una fotografía de un iPhone Xs de Apple con la cámara de los nuevos Pixel 3:

Luego de esto, Google publicó un tuit haciendo referencia que sus cámaras no necesitan ninguna función adicional para tomar buenas fotos nocturnas:

No light. No flash. No problem. We’ve got Night Sight. #pixel3 #madebygoogle

— Made by Google (@madebygoogle) October 9, 2018