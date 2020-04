green

Si hay alguien que promete más que un político en campaña es un asesor de servicio que intenta retener un cliente. Con tal de no perderlo, pueden ofrecerle bajar el precio o aumentar los beneficios. Pero si el servicio no lo convence y quiere probar con otro proveedor, no se deje enredar.

Hey! es un emprendimiento colombiano, independiente de los operadores, pensado para que los clientes puedan aprovechar que hay empresas compitiendo por prestar servicios de internet, telefonía, televisión, y elegir la oferta que más les conviene.

En esa plataforma, de forma sencilla y gratuita, los usuarios pueden encontrar una variedad de ofertas de todas las compañías por el mismo precio que pagan actualmente. También tienen la posibilidad de opinar y consultar opiniones de otros usuarios y calificar a las empresas de telefonía e internet.

Lo primero que debe tener presente es el objetivo de su llamada para librarse de un mal operador: terminar una relación contractual que no lo satisface. Y aunque siempre es posible cambiar de opinión, lo que debe evaluar es si le conviene continuar con un servicio deficiente aunque le valga menos.

En segundo lugar, ármese de paciencia. Los asesores de servicio están entrenados para conservar al cliente, no para ayudarlo a irse. Por eso es posible que lo pasen de un asesor a otro, que le ofrezcan numerosos beneficios que usted no está buscando o incluso que lo presionen para que ceda su contrato a otra persona.

Ese no es su problema. Su problema es tener una conexión a internet inestable, con velocidad intermitente o que no le permite hacer lo que usted necesita: ver series sin que se pausen en el mejor momento, jugar sin que se cuelgue la conexión o tener videollamadas estables y en tiempo real.

Antes de caer en la tentación de servicios gratis, mejoras en el plan o descuentos llamativos, recuerde todos los momentos en que deseó tirar el módem por la ventana luego de reiniciarlo incontables veces. Así, seguro puede hacer el esfuerzo de aguantar una larga llamada donde al final podrá decir: lo logré.