Apple anunció este lunes su primer paso en el mercado de la realidad virtual con ‘Apple vision Pro’, durante su Conferencia Mundial de Desarrolladores (Worldwide Developers Conference, WWDC, en inglés).

El mencionado producto es un set de gafas y auriculares de realidad mixta a través del cual los usuarios podrán experimentar situaciones de realidad virtual (VR) y realidad aumentada (AR).

Así fue la presentación oficial en video que hizo desde su cuenta institucional de YouTube esta empresa con el llamativo producto con el que ha sido tendencia en redes sociales.

Esta es la primera introducción de nuevos productos desde el lanzamiento de su reloj Apple Watch en 2015 y la compañía lo ha anunciado como parte de una nueva era durante su Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC), celebrada en su sede de Cupertino (EE. UU.).

Lee También

Tim Cook, el principal responsable de la compañía, describió esta tecnología como algo que “parece mágico”, en medio de las reacciones que surgieron en redes sociales por el lanzamiento.

Welcome to the era of spatial computing with Apple Vision Pro. You’ve never seen anything like this before! pic.twitter.com/PEIxKNpXBs

— Tim Cook (@tim_cook) June 5, 2023