El desarrollador del videojuego pasó por alto el 30 % de comisión estándar que le toca a Apple y que es considerada como excesiva por muchos, entre los que están gigantes de la talla de Spotify y Netflix, informó Xataka.

Para evitar el pago de esa tarifa, Epic Games introdujo una modalidad de pago propia tanto en App Store como en la Google Play Store, pero solo la primera ha respondido hasta el momento, agregó el portal mencionado.

Tras el bloqueo del juego, la compañía desarrolladora presentó una demanda civil antimonopolio contra Apple ante el Tribunal de EE. UU. para el Distrito Norte de California alegando que hay una competencia desleal en la distribución de aplicaciones móviles, señaló The Verge.

Epic Games has filed legal papers in response to Apple, read more here: https://t.co/c4sgvxQUvb — Fortnite (@FortniteGame) August 13, 2020

Adicionalmente, Epic Games publicó un video en YouTube titulado “Nineteen Eighty-Fortnite” burlándose del comercial de Apple llamado “1984”, afirmó el portal nombrado.

La empresa de la manzana le aseguró al medio tecnológico que quiere trabajar de la mano de Epic Games para “resolver las violaciones”, pero que no planea llegar a un acuerdo “especial” para la compañía.

“Epic habilitó una función en su aplicación que no fue revisada ni aprobada por Apple, y lo hicieron con la intención expresa de violar las pautas de la App Store con respecto a los pagos dentro de la aplicación que se aplican a todos los desarrolladores que venden bienes o servicios digitales”, dijo Apple a The Verge.

Además, Epic Games invitó a todos los usuarios a “unirse a la lucha” contra el gigante de los iPhone a través del uso del ‘hashtag’ #FreeFortnite (liberen a Fortnite) en las redes sociales, según un comunicado de su sitio web.

Ya son varias las personas que se han sumado a la campaña con memes y mensajes, haciendo tendencia las etiquetas #Apple y #FreeFortnite en Twitter.

