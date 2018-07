Desde hace varios años la enciclopedia web Emojipedia celebra el aniversario de los ‘emojis’ con el hashtag #worldemojiday en las redes sociales. El objetivo es que millones de internautas publiquen sus emoticones favoritos durante todo el día.

Se celebra hoy (17 de Julio) porque es la fecha que figura en el ‘emoji calendario’ en todos los dispositivos móviles iOS y Android, con motivo del lanzamiento de ‘iCal’, una aplicación de calendario personal lanzada para los Mac en 2002, según Andro4all.

Anualmente, Emojipedia también celebra en este día los ‘World Emoji Awards’, un concurso donde se decide cuál es el mejor ‘emoji’ lanzado recientemente, el más anticipado, el que más se usó y el que mejor representa el 2018. Todos los usuarios pueden hacer su votación acá.

There is still plenty of time to vote in the 2018 #WorldEmojiAwards 🏅🏆

Jump over to https://t.co/pCHeQbbuqH, choose your favs and the results will be announced live from the New York Stock Exchange at 3.20pm at https://t.co/v4kitbijCP pic.twitter.com/A0RDft2k8Y

— World Emoji Day is July 17 (@WorldEmojiDay) July 17, 2018