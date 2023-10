Ataques “Man in the middle”: traducido al español, esta expresión significa “hombre en el medio”, y tal como su nombre lo dice se hace referencia a la presencia de un intermediario entre la víctima y el sitio que está visitando, de tal manera que el cibercriminal accede a los datos mientras viajan. Estos ataques son difíciles de detectar y efectivos, pues el usuario no sabe que su información ha sido interceptada.