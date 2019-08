Sin embargo, aquí dejo tres consejos para mantener el interés sin pasarnos de intensos.

Deje que pase tiempo entre llamada y llamada

Una persona que hace sonar nuestro teléfono cada media hora se vuelve un tedio, además de interrumpir el ritmo de trabajo y de la vida en general, puede convertirse en una presencia al acecho. Este tipo de conductas dejan ver que la persona no tiene nada más que hacer y que posiblemente sea un candidato para una relación de dependencia. Lo mejor es preguntar y llegar a un acuerdo. ¿Cuándo quieres que te llame? ¿Te parece bien si hablamos en 3 o 4 días? (Así mantenemos la tensión necesaria para que tenga encanto esta persona que deseamos conocer o mantener a nuestro lado) Hablar cada hora no es sano y es el motivo por el que muchas personas terminan desconectándose. Que no te pase.

Permita que sea sí mismo

Cada persona tiene sus gustos, hábitos, hobbies y estilo de vida. De nada sirve que obliguemos a una persona a jugar a los bolos cuando los detesta o que vea partidos de fútbol porque se lo proponemos. Lo mejor, para evitar estas situaciones obligadas es decir lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Estar cada fin de semana en una finca puede ser el No va más para ti, pero para ella puede suponer un calvario. Demuéstrale que te importa y comparte sus gustos y aficiones a tiempo parcial. Si ella pasa la mayor parte del tiempo con la prima, puedes decírselo, con las palabras claras y bien explicado para obtener mejores resultados en tu comunicación.

Familia sí, pero sin pasarse

Es importante para algunas personas presentarnos a sus papás, hermanos y abuelos. Sin embargo, algunas personas parecen confundir esta situación con una necesidad aplastante de compartir con su familia. Esto no es bueno para una pareja, pues hay que aprender a compatibilizar el tiempo en pareja, en familia, en amigos y también en soledad para estar en equilibrio.

Si estás pasando demasiado tiempo con su círculo y muy poco con el tuyo, no te calles y exige tu espacio para que esto cambie. Esto puede suponer un cambio positivo para ambos. Recuerda que tú también tienes una familia, amigos y hobbies, y que no siempre tienen que estar con la familia de tu pareja.

