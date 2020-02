Una ruptura supone un golpe para cualquiera. Si bien parece que hay personas que se reponen ‘facilito’ a las rupturas, parece que hay otros que son consumidos por estar solos, o porque la tusa los deja en los huesos y sin ganas de hacer nada por ellos mismos.

No todas las tusas son iguales, aunque gracias a mi consultorio online, y después de tanto tiempo viendo sus efectos en las personas, me permito estudiar, ver y seleccionar las mejores acciones que nos impulsarán a superar nuestra tusa, y que me gustaría reunir brevemente en esta columna.

Dúchate todos los días

Tanto si es lunes, como si es domingo, la ducha diaria te permitirá sentirte bien y dispuesto a hacer cosas. Piensa en cómo te sientes ese día en el que no has pasado por la ducha y te pones esa horrible sudadera que te hace ver como en pijama. Cuando pasas por la ducha, es como la avena: ¡se te nota!

Ponte metas agradables o útiles para cada día

Hoy voy al médico a revisarme los ojos, mañana tengo que ir a visitar a mi mamá, pasado mañana quiero ir al cine, el sábado salgo con la bicicleta. Este tipo de programaciones te permitirá estar ocupado en diferentes planes. El ideal es tener un plan agradable o útil por día. No hace falta que sean muchos más, porque de lo contrario puedes incumplir con lo que has apuntado en tu agenda. Si lo apuntas, cúmplelo.

Si te llama, no contestes

Una frase mítica que tiene un gran por qué. Si has terminado con esa persona, vive la ruptura como tal. De nada sirve estar llamando y contestando llamadas cuando la relación ya se ha terminado. Lo mejor para esto es tener un manejo del teléfono distinto. Aconsejo a mis clientes que dejen el teléfono en casa un rato al día para que puedan desconectar de forma verdadera. Piénsalo, ¿en serio necesitas el teléfono cuando sacas a tu perro o cuando vas a comprar el desayuno?

Baja el consumo de alcohol

Las penas en alcohol son más horribles. Procura no ahogar tu tusa en whisky o cerveza, aunque parezca difícil, esta es la fórmula de llamar a la depresión a tu puerta. Date cuenta que los efectos del alcohol en tu organismo son los que te hacen sentir sin energía, con guayabo y culpa, todo lo que no queremos cuando nos hemos programado un mayor bienestar para dominar a la tusa.

Actívate

¿Dónde queda el gimnasio más cercano?

¿Será que puedo correr por este parque en el descanso del trabajo?

¿Qué tal probar esa clase de yoga que anunciaron por el barrio?

Abre tus sentidos a poder practicar el deporte que más te guste. La liberación de más de 50 hormonas, consecuencia de activar tu cuerpo, te hará sentir mucho más contento con tu vida y te olvidarás de las preocupaciones mientras estás entregado a la actividad física.

Habla de esto con la persona adecuadas

Un entusado se caracteriza porque cuenta sus penas y puede que esté constantemente hablando de la persona que se fue. Esto no es que esté mal, pero tampoco ayuda que los amigos o familiares te estén oyendo todo el tiempo lo mal que estás y lo triste que te has quedado. Sacar a alguien adelante de una tusa es un trabajo que se ha convertido en mi profesión y sé que requiere de unos cuidados y de un proceso que puede ser más corto y llevadero si se hace bien.

No todas las tusas son malas, suponen un verdadero comienzo y son la oportunidad de fijar nuevas metas. Si necesitas ayuda con tu tusa, no dudes en escribirme.

