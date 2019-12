Por muchos motivos miles de parejas tendrán que brindar por Whatsapp en esta Navidad y Nochevieja.

Algunas veces tenemos un trabajo que no nos permite viajar, o una profesión que no conoce de fechas especiales, o quizá nuestra pareja vive en otra ciudad y tiene que pasar estas Navidades con su familia, quedando al cuidado de sus mayores o hermanos. Ni es nuevo, ni sorprende a muchos, pero para nadie resulta fácil tener a su pareja a muchos kilómetros mientras desea destapar los regalos y compartir estas fechas tan especiales con ella.

Aquí comparto algunas sugerencias para que esta situación sea más llevadera (para quienes la experimentan por primera vez) y el origen de otras opciones (para quienes saben que se repite año tras año).

Entender a tu pareja te hará las cosas más fáciles

Los regaños y los reproches en estas fechas son poco productivos. Si la situación es la que es, lo que te aconsejo es que seas más tolerante con tu pareja y comprendas su realidad. Puede que no te guste el motivo por el cual están separados, sin embargo un 24 o un 31 de diciembre no es el día para pelear, discutir y echar vainazos. Por el contrario, es la temporada para declarar tu amor incondicional y cariño verdadero hacia tu pareja.

Examina los motivos por los que están separados y propón soluciones

No siempre los motivos que te obligan a estar sin él o sin ella en una noche tan señalada son válidos. Muchas veces la vida familiar de tu pareja deja poco margen de maniobra y está claro que le corresponde estar lejos, pero en otras situaciones verás que hay más flexibilidad, o hay más familiares que podrían ayudar a que esto fuera diferente. De ser así, plantea escenarios distintos para las navidades venideras, con eso evitarás que se convierta en una tradición algo que no tiene por qué serlo. Sé inteligente y con mañita verás que puedes lograrlo. Ante todo, no utilices amenazas para salirte con la tuya.

Evita criticar a sus seres queridos

Para nadie es un misterio que los familiares a veces pueden ser un hueso duro de roer. Si tu cuñado o tu suegra te parecen infumables, procura no ser hiriente con tu pareja. No los puede cambiar, ni tampoco los eligió. Él o ella te eligió a ti, ese fue su acto voluntario y personal, y en la medida en que lo recuerdes, tendrás más claro tu lugar en su corazón.

Las familias no son fáciles, sin embargo en estas fechas es importante no generar fricciones innecesarias que puedan aguar las fiestas y estropear la comunicación entre ustedes.

No es el día para hablar de tu ex

Si tu anterior pareja tenía la fortuna de reunirse contigo, y esta pareja no lo puede hacer, no seas cruel. Evalúa los motivos por los que no pueden compartir estas fechas, y si son de peso y reales, no incurras en odiosas comparaciones con tu pareja anterior. Esto, aparte de generar frustración y destapar la caja de los celos, conlleva a que nuestra pareja se sienta en una carrera contra tus amores pasados. Si ese amor ya no está, lo suyo es que no cobre importancia en un día como hoy.

Haz planes sensuales para los dos

Si bien la Navidad no les va a coincidir, mira si el 31 sí podrían verse, y si por ningún lado hay forma de verse, una idea que resulta muy romántica es encontrarse después de los festivos y hacer un festejo en pareja único y personalizado. Algunas parejas encuentran en esta opción algo que los une, los reconcilia y los estimula de nuevas formas. Aprovecha que ya los precios son más favorables y que ya no hay tanta congestión para hacer algo que a los dos les haga felices. Un fin de semana romántico, una escapada de hotel o un viaje inspirador puede llenarles tanto de satisfacción y amor que podría convertirse en el mejor motivo de reencuentro.

¡Felices Fiestas!

¡Ya me contarás cómo te fue!

