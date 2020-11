¿Cuando recuerdas cómo terminó esa relación te llenas de amargos recuerdos? ¿Sientes miedo de volver a enamorarte?

¿Piensas que ya no te interesa el amor?

Si estás en estado de curación o tu corazón entró hace poco a la enfermería, este artículo no es para ti.

Pero si tú sientes que quieres volver a amar en los próximos meses y que estás pensando que en pareja estarías más satisfecha que sola, este artículo, definitivamente, es para ti.

No importa cómo haya sido esa relación que no te hizo feliz. Hace parte ya de tu pasado. Tú estás ya en otro momento y déjame que te cuente una buena nueva: el amor de pareja puede acompañarte de nuevo. Si yo abro tu corazón me voy a encontrar con esta frase:

‘Game over’: Libérate de lo que te ata

Libérate de tu pasado, míralo como si pudieras despedirlo desde la cubierta de un barco. Ya no vas a volver a ese lugar. Bye Bye, adiós.

Reconoce los ciclos y dales tu agradecimiento. Se acabó la era de esa persona que ya no está contigo.

Ahora es tiempo de abrir espacio a un nuevo amor

¿Está libre tu corazón?

No dependes de nada ni de nadie para ser feliz

El amor llega cuando tú lo necesitas. Y recuerda, hay muchos amores de la vida. No se trata de un solo amor por el resto de tus días, es el amor que te acompaña por los ciclos que tu corazón entiende, aquí no valen las comparaciones con tus amigos, hermanos o con tus familiares. Tu forma de amar es absolutamente exclusiva tuya.

Cuando sabes lo que quieres y lo que no estás dispuesta a tener. Cuando ya puedes ver que lo que deseas lo quieres atraer, ya estás en el camino que te abrirá las puertas hacia un nuevo amor.

¿Atraes personas muy incompatibles?

Lo que atraes está en sintonía con lo que tú estás transmites en este momento.

Mira tu frecuencia en el amor y no aceptes bicicleta cuando quieres carro.

Si tú quieres una persona sana, educada, exitosa, romántica: atráela.

Escribe en tu libreta lo que deseas para ti. Sé honesta contigo, piensa en cómo es el alma de esta persona que deseas, piensa en su mentalidad, en sus valores, en sus atributos, en lo que tiene para darte. Y cuando termines de escribir sus características: dibújalo. Esta es otra herramienta eficaz para la atracción.

Con palabras y dibujos no estará todo hecho, pues falta que tu vibración esté en consonancia con la de él. Este es el pedacito que requiere de más tiempo, porque estamos hablando de cómo manejas tu energía de la atracción.

Si necesitas una consulta privada conmigo puedes escribirme a este WhatsApp. Todas mis consultas son ‘online’, desde la comodidad de tu teléfono.

Sígueme en Facebook: María Pasión la Doctora Corazón o en Instagram @mariapasiondra.corazon

Encuentra todas las columnas de María Pasión en este enlace.

*Las opiniones expresadas en este texto son responsabilidad exclusiva de su autor y no representan para nada la posición editorial de Pulzo.