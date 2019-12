View this post on Instagram

Rutina portatil. Puedes hacerla en cualquier lugar Duración: 30 minutos Lo mejor: NO necesitas accesorios especiales. Los ejercicios están clasificados por zonas: (A, B, C, D). Puedes mezclarlos como prefieras, pero debes asegurarte de trabajar todas las partes del cuerpo de manera integral, durante este periodo. A) Tren superior: brazos, pecho, espalda, hombros y cabeza. B) Tren inferior: piernas, glúteos, muslos y pantorrillas. C) Zona media o core: recto abdominal, oblicuos y zona lumbar. D) Movimientos aeróbicos: involucran todo el cuerpo y debes realizarlos entre ejercicio y ejercicio con el objetivo de potenciar la rutina. ¿Cómo realizarla?. ¡Es muy sencillo! Escoge un patrón de movimiento de cada zona . Míralos todos en los post anteriores. No olvides elegir una combinación o serie 🔥completa🔥, para trabajar todo el cuerpo. @jesusgarces_ft 💪🏻. #healthylifestyle #muscle #instafit #fitnessjourney #personaltrainer #lifestyle #health #fitlife #healthy #crossfit #exercise #workoutmotivation #weightloss