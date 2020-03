La sociedad líquida se caracteriza por su velocidad, porque los tiempos nos han vuelto acelerados y porque nuestra capacidad para estar haciendo la misma cosa se reduce al mínimo. Queremos que todo sea inmediato, y si es con un clic, mejor, deseamos encontrar el éxito, la belleza y la popularidad a punta de ‘likes’. Lo que pasa es que en las ‘apps’ de ahora podemos encontrar sexo con facilidad, pero el amor no vendrá a nosotros por tener una cita rápida.

El gran problema de buscar amor por las redes es que nos lo vamos a topar disfrazado de necesidad, de carencia, de “no eres lo que busco, pero mientras encuentro lo que busco, acudo a ti”. Si no estás preparado para que tu corazón sea de usar y tirar, aquí te escribo algunos de riesgos que corres al aceptar una cita rápida:

1. Cero garantías de que te esté diciendo la verdad

Se busca a la otra persona para conseguir un fin, que suele estar relacionado con irse a la cama o tener una aventura en tiempo récord.

Para lograrlo, muchas personas no dan información real, ni tampoco ofrecen garantías de sinceridad. Nombres falsos, fotos súper editadas o datos que no concuerdan con la realidad están a la orden del día. Luego, si decides quedar con la persona, puedes encontrarte con un ser casi perfecto y perfumado, con detalles de fina coquetería, que no bebe ni fuma y que adora a los perros: todo muy orquestado por alguien que quiere un buen rato y nada más. Si pones a prueba tu astucia, no te creas ni la mitad de lo que oyes ni la tercera parte de lo que ves, por precaución.

2. Ofrecer tu casa te pone en riesgo

Si vas a quedar con un ‘match’, lo mejor es que no te la juegues quedando en tu casa. ¡No sabes cómo va a terminar todo! Si bien puedes tener una experiencia maravillosa, también puede darse que sea desagradable y negativa. En este caso, es mejor que la persona no te tenga identificada y no sepa dónde vives.

Al entrar en tu casa, también puedes poner en riesgo tu espacio y tus cosas materiales. Recibir a un absoluto desconocido entraña riesgos en cualquier parte del planeta.

3. ¿Te animaste? Siempre preservativo

Si la cosa pinta bien y te has animado a tener sexo con tu ‘match’, por lo que más quieras, ponte un condón.

No te haces idea de todo lo que está en riesgo por no protegerte en una relación sexual con un desconocido: lo que no te esperas: enfermedades de transmisión sexual ¡que no dejan de aumentar y no son perceptibles! O incluso un embarazo con alguien que no has visto en tu vida, y que con seguridad no volverás a ver después. Sé inteligente y evita correr ese final.

4. Ve despacio con tu información y datos

No es necesario que esa persona sepa todo sobre ti. Gradualmente puedes ir suministrando información a medida que el momento lo vaya pidiendo. Comenta quien eres, pero no lo llenes de detalles o de información que pueda ponerte en riesgo (información familiar, bancaria, de salud o de tu pasado).

Robos o estafas se maquinan también desde perfiles para la conquista. El mejor consejo que te doy es que hasta que no tengas claro que esa persona es de fiar, no le compartas información sensible. No es tu amigo, ni tampoco es una persona de la que tengas referencias. Sé que puede sonar un poco paranoico, pero las historias con malos finales también llegan a mi consulta.

“Salí con uno que luego me dejó tirada en la calle”, “me sacó plata para irse de tragos toda la noche y luego se fue”, “me dijo que era soltera y luego supe que estaba casada”, “me usó mientras estuvo de viaje y me prometió que me llamaría”. Está claro que cuando el objetivo es el sexo, todos los medios para conseguirlo no son lícitos.

5. Si te has enamorado y te ha eliminado

Ni eres el primer caso, ni serás el último. Esta “moda” hace parte de cómo funciona el pensamiento en estos días. Haces clic, juegas y luego cierras la aplicación. Si no quieres que a tu corazón le hagan algo así, céntrate en lo que quieres y evita que eso te ocurra. Si eres de sentimientos fáciles y te encariñas a los 20 minutos de alguien, este tipo de citas pueden darte muchas decepciones. Cuida a tu corazón, si sabes que te pueden hacer daño, no lo abras de par en par.

