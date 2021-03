Pasó algo. No fue bueno. Facebook no renovará los derechos por la Copa Libertadores y la Champions League. Eso quiere decir que, los aficionados no podrán ver ningún partido en la plataforma Facebook Watch desde 2022. Sobre esta noticia se pueden desprender varias conclusiones.

La primera: el fútbol como producto multiplataforma no atrajo al público online. Según datos de Facebook, las audiencias casi se triplicaron durante la final de la Champions League, que se convirtió en el partido de fútbol más visto en la historia de Facebook, y hubo un crecimiento de 48% en número de reproducciones durante la temporada 2020 de la Copa Libertadores. Estadísticas que no atrajeron tanto al gigante como para meterse la mano al dril y pagar por las siguientes temporadas.

Tanto la Conmebol, como la UEFA se estaban frotando las manos con los acuerdos que habían alcanzado con Facebook. Una vez más, los derechos de transmisión eran el santo grial que salvaría a los equipos. Pero los planes del gigante azul eran otros. Básicamente, hicieron prueba y error. Pagaron por ver. ¿Valía pena pagar por tener eventos deportivos en vivo para potenciar Facebook Watch? La respuesta es no.

La segunda conclusión tiene que ver con algo más denso: la recolección de datos. Algunos analistas internacionales han señalado que, lo que hizo Facebook en estos pocos años en los que transmitió partidos en vivo fue recolectar datos de los usuarios para distribuirlos entre las marcas, equipos y canales de televisión interesados.

El ejecutivo de Facebook Rob Shaw hizo un análisis interesante: “Si eres un equipo de la NBA, puedes reorientar a las personas de tu mercado, que vieron tu transmisión de Facebook, con un descuento para que regresen al estadio. O si eres una red como ESPN, puede ofrecer a las personas una muestra de su programación en vivo en Facebook y luego llevarlas a ESPN+. En este nuevo modelo de negocio gratuito, el contenido es el comienzo del viaje del consumidor, no el final”.

Y la tercera conclusión va más allá. Todo parece indicar que el gran ganador del experimento de Facebook con la Libertadores y la Champions es la televisión. Sí, el viejo y querido televisor sigue siendo la forma preferida para ver partidos en vivo. Más allá de las respuestas adornadas, ¿los usuarios sí están dispuestos a ver un partido de dos horas desde el celular?

Una de las amenazas de los Netflix son los eventos en vivo, ya sean partidos de cualquier deporte, entregas de premios o conciertos. Son los eventos en vivo los únicos que generan más interacciones y recolección de datos que las películas o las series nuevas.

Por eso, sorprende que Facebook haya abortado el experimento de la Copa Libertadores y la Champions League. ¿Será que Facebook acabará con el experimento Facebook Watch? Ahí la dejo picando.

