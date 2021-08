Detesto que crean que el color de una camiseta es razón suficiente como para matar. Es evidente que su cabeza es pequeña y que no tienen nada más en la vida y por eso consideran que un equipo vale más que la vida. Ellos no ven que el fútbol es un espectáculo, uno hermoso que nos llena de pasión, pero un espectáculo y ya. La vida vale mucho más que una camiseta de fútbol y ellos no lo entienden.