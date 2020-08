Si usted es de los que lleva mucho tiempo en pareja, pero ya está cansado de esa relación, o ya no quiere seguir invirtiendo tiempo en esa persona, puede empezar a plantearse los beneficios de un cambio de pareja.

Está claro que lo primero que se necesita para cambiar de pareja es terminar con la actual. Ni es sencillo ni se hace en media hora, pero puede ser la solución a una relación que está encallada, y que ni yo misma puedo ayudar a reflotar.

Para que este cambio se pueda hacer con la mayor naturalidad es importante que se vaya entendiendo que la vida es cada vez más larga, muchos de nosotros podríamos llegar a cumplir más de 90 años y por esa razón lo de una sola pareja puede que no se cumpla. Bien porque esa persona no nos ame más, o no nos dure más o ya no la amemos más.

Y como la vida es para celebrarla, si una de estas tres situaciones se nos viene encima, pues nos vendrá el tiempo de pensar en tener una pareja nueva.

Lo mejor es que este proceso vaya al ritmo apropiado para nuestro corazón. Habrá quienes en una semana tengan ya un nuevo amor -como los actores de Hollywood que aparecen el lunes en una foto con una y el sábado con la siguiente- y otros para quien este asunto sea cuestión de meses.

Si ya tenemos claro que la pareja que tenemos no nos satisface, y que no deseamos permanecer a su lado, si nos hemos detenido a pensar si realmente seremos más felices una vez que hayamos salido de esa relación, lo justo es emprender el camino.

Este es el orden recomendable, pues empezar a besar a alguien mientras tenemos a nuestra pareja esperándonos en casa es una fuente importante de frustración y de engaño innecesaria.

La soledad es un paso intermedio que sirve para replantearnos cómo tenemos el corazón y cómo lo deseamos tener.

Parece un poco calculador, pero hay un ejercicio que encuentro muy útil y que puede hacerse en este momento. Saca papel y lápiz y apunta las 20 cosas que te gustaría encontrar en tu siguiente pareja.

Cuando las tengas, elige 8. Estas son las más importantes y las que valdría la pena respetar a la hora de encontrar a una persona nueva. Son los imponderables. Esto quiere decir que si has elegido que quieres una persona que viva en tu ciudad, que sea comunicativa, y que no beba; es importante que lo tengas presente cuando te sientes un día y te presenten a una persona de un país distinto, que no habla tu idioma y que te invita a tomar ron y te salgan estrellitas de los ojos.

Escucha a tu corazón, sé consecuente con lo que has aprendido y has vivido con tu pareja anterior y será mucho más fácil que tengas ocasión de darle la oportunidad a alguien que te complementará y te hará la vida mucho más feliz en esta nueva etapa.

