Y así preservar el futuro de nuestra especie, ya que serán justamente los más pequeños quienes sufrirán los terribles impactos que ya se comienzan a sentir.

El pasado 23 de septiembre se llevó a cabo en Nueva York, la Cumbre de Acción Climática en la ONU, que precedió a la asamblea general que este organismo realiza cada año; el foco de los medios de comunicación estuvo en la joven sueca Greta Thunberg, abanderada de la llamada ‘Generación Z’, jóvenes entre 15 y 25 años convencidos de que su objetivo es cambiar el mundo ya que no les queda mucho planeta por delante.

Este colectivo de adolescentes ambientalistas ya logró en marzo pasado convocar a más de 1.209 ciudades del mundo en una gran huelga mundial por el clima y dos marchas más en septiembre donde participaron alrededor de 1.4 millones de personas.

En su contundente discurso ante la ONU, en el que hizo un enfático llamado a la acción dejando la palabrería atrás, la arrolladora Greta subrayó frases que socavaron la mirada de los presentes; en ellas responsabilizó a los gobiernos actuales de haber robado su infancia y las de millones de niños en el mundo. “Los ojos de las generaciones futuras están sobre ustedes”, dijo, “y si eligen fallarnos nunca se los perdonaremos”.

Captured by @Reuters Andrew Hofstetter: @GretaThunberg watches Trump arrive at the #UNGA. Thunberg condemned world leaders for failing to take strong measures to combat climate change: ‘You have stolen my dreams’ https://t.co/e9VfOa2kwW pic.twitter.com/kbJqF4rvxc

— Reuters Top News (@Reuters) September 23, 2019