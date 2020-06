Son muchos días los que pasaremos en casa, con rutinas nuevas y con el día a día en común con nuestras parejas dentro del mismo espacio. Si las horas son largas y repetitivas, puedes poner en práctica estas ideas para generar una nueva comunicación en pareja.

Emplea el tiempo en algo que te guste

Tanto si es una afición de toda la vida, como si es un interés nuevo, procura invertir parte del día en algo para ti. Cuando digo algo para ti me refiero a algo que te haga sentir bien y que te congracie con la vida.

Puede tratarse de un tiempo para el ejercicio, el yoga, la meditación, las manualidades, los idiomas, las películas, la escritura o para hacer llamadas a las personas que quieres. Este es tiempo que inviertes en ti y que verás que aumenta en la calidad de vida que tienes. Cada día encuentra el tiempo para hacerlo y busca el espacio para conseguirlo, es importante que les digas a las personas con las que compartes que de tal a tal hora vas a estar haciendo esta actividad para que se respete dicho tiempo y no seas interrumpido innecesariamente.

Encuentra un espacio para compartir con tu pareja tiempo de calidad

El tiempo de calidad en pareja es aprender a comunicarte efectivamente y compartir. Ya sea que quieres hablar de algún tema en particular, jugar o, si nos vamos a un terreno más íntimo, para que compartan tiempo un encuentro sexual. Esto es clave porque es lo que va a fortalecer los lazos que tienes con tu pareja. Cuando hablo de tiempo en pareja no estoy incluyendo en la ecuación a las abuelas, a los niños y a otros familiares que puedan cohabitar con los dos. Este tiempo ayudará a que el confinamiento deje también buenos recuerdos de pareja y para que no todo se vaya en actividades de rutina forzosa.

¡Algo nuevo!

Es tiempo de replantearte qué cosas nuevas puedes hacer con tu pareja. ¿Qué tal si en lugar de comer en la cocina esta noche comen en la terraza?

¿qué tal encender la chimenea? ¿O aprender a dar un masaje para los dos con un tutorial en YouTube? Toda idea nueva que les guste a ambos es válida y puede ser un soplo de aire fresco para estos tiempos difíciles.

Silencio y meditación como vía de bienestar

Son tantas horas las que compartimos con la persona que amamos que algunas pueden hacerse largas. El truco para no saturarse de tanta conversación vacía es aprender a recurrir al silencio como herramienta para moderarnos cuando hay demasiado ruido interno. Algunos silencios son necesarios y harán que nos sintamos acompañados aunque no estemos hablando. Como parte de esta práctica también recomiendo la meditación en pareja para encontrar esa respiración consciente que será útil para todos los renglones de la vida de ambos. La meditación calma los pensamientos y se traduce en bienestar real. No hace falta invertir mucho para aprender a hacerla y YouTube es la vía más efectiva para aprender a ponerla en marcha.

Juegos para ambos

En este punto hablo de juegos que a los dos les gusten y que les permitan divertirse al tiempo. Algunos pueden ser juegos de consola, o también de mesa, pero también puedes inventar juegos que mezclen tu creatividad con la de tu pareja.

¿Qué tal un juego de cuánto me conoces con preguntas con respuestas rápidas?

O juegos de agilidad que puedas hacer en casa, si eres más de actividad física puedes probar con retos tipo TikTok, con desafíos de resistencia como saltar al lazo o hacer flexiones o alguna postura difícil, mejora de la coordinación, cálculo mental o incluso con algún truco de magia. La idea es que conviertas el tiempo muerto en algo novedoso y lleno de encanto para ti y para tu pareja. Como verás, es posible aprovechar estas horas que pasaremos confinados de una forma nueva, creativa y divertida.

Si necesitas una consulta privada conmigo puedes escribirme a este WhatsApp. Todas mis consultas son ‘online’, desde la comodidad de tu teléfono.

Sígueme en Facebook: María Pasión la Doctora Corazón o en Instagram @mariapasiondra.corazon

Encuentra todas las columnas de María Pasión en este enlace.

*Las opiniones expresadas en este texto son responsabilidad exclusiva de su autor y no representan para nada la posición editorial de Pulzo.