Con solo 6 meses de identificada, faltan muchas cosas por aprender sobre la infección por COVID-19. Cada día salen nuevos estudios y se aprende más sobre su contagio, presentación clínica y posibles tratamientos.

En las últimas semanas, la dermatología se ha sumado al estudio de la pandemia describiendo como este virus puede afectar la piel.

La primera publicación científica sobre el tema se realizó en febrero de este año en el New England Journal of Medicine y reportó que un 0.2% de los pacientes con coronavirus tenían lesiones en la piel. Sin embargo, con el aumento de la pandemia se fueron confirmando más casos similares y en una publicación de mayo de 2020 en el Journal of the European Academy of dermatology and venereology informó que las lesiones en piel se presentan hasta en el 20 % de los pacientes.

Los primeros síntomas descritos en la infección por este coronavirus eran respiratorios como tos seca, dificultad para respirar, fatiga y fiebre. Con el tiempo se han descrito otros síntomas como la pérdida del olfato, dolor abdominal, diarrea, dolores musculares, dolor de cabeza, y síntomas neurológicos

Recientemente los síntomas han aumentado y es así como en Estados Unidos se ha descrito en niños síntomas similares a la enfermedad de Kawasaki y los dermatólogos han descrito lesiones en piel relacionadas con el COVID-19.

Las lesiones de la piel pueden tener diferentes formas. Pueden presentarse como puntos rojos, o incluso se asemejan a las lesiones que se presentan por alergias. Algunas pueden ocasionar picazón y causar dolor.

Los brotes en la piel se identifican en dermatología con diferentes términos médicos que corresponden a la causa y a la forma de las lesiones. Comprenden términos científicos como Exantema, Livedo reticularis, vasculitis cutánea, urticaria y vesículas o ampollas.

Cada término tiene unas características muy definidas que requieren de muchos años de estudio y experiencia para identificar sus diferencias.

Un estudio publicado en el British Journal de Dermatología organizó estas formas en 5 presentaciones diferentes, dentro de las cuales se describió el nombre del pulgar Covid, que describe como esta zona del pie puede presentar lesiones en la piel relacionadas con la infección por este coronavirus.

There is evolving evidence suggesting that skin manifestations may occur in some COVID-19 patients. One of these skin manifestations may be pernio-like lesions of the feet and/or hands. An excellent example with histopathological findings is available at: https://t.co/4yUiWPbnXr pic.twitter.com/XAxNW30JBi — JAAD Journals (@JAADjournals) May 20, 2020

Estas lesiones pueden ser causadas por el efecto directo del virus en la piel o por una reacción inmunológica a la infección. Y el resultado final puede dejar manchas con cambios en el color de la piel.

Es importante tenerlas en cuenta, pues pueden ser el primer síntoma de la enfermedad.

Los estudios en dermatología tienen pendiente por aclarar si la aparición de estas lesiones se relacionan con el pronóstico de la enfermedad y que pacientes los presentan más.

Please be aware there are skin signs of covid. Purple red papules on the fingers and toes. Looks like chilblains/ pernio. May have no other covid symptoms. Seen in young people.

Images of pernio like changes of Covid-19 from Italy @TamarPedsRheum @NataliaVasCan @IreneBlancoMD pic.twitter.com/5jKp04Yykq — Dawn Wahezi (@DWahezi) April 11, 2020

