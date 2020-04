View this post on Instagram

😊😊😊Nos encanta ser portadores de buenas noticias como esta: ♥️♥️♥️Un grupo de médicos, psicólogos, IPS y empresas de tecnología que, voluntariamente, se han unido para hacer teleorientación médica gratuita @redsalud.co a través de la cual ofrecen: 👍🏻1. Asesoran a los pacientes para que estabilicen sus emociones y no caigan en pánico, 👌🏻2. No confundan los síntomas del virus con los de otra afección, 👉🏻3. Obtengan respuestas veraces a todas las dudas relacionadas con la salud y 👏🏻4. Se evite ir a los hospitales sin una verdadera necesidad, minimizando la congestión que se presenta en los servicios de salud. 👩‍⚕️🧑🏻‍⚕️👨🏽‍⚕️ ¿Cómo se hace uso del servicio? Están habilitados varios canales: 1. 👨🏻‍💻La página www.redsalud.co, en donde se logra acceder a un chat directo para iniciar la solicitud de la orientación médica o psicológica. 2. 📝WhatsApp: +57 315 218 16 78 3. 📩Correo electrónico: notificaciones@redsalud.co 4. ⚙️⚙️⚙️Redes sociales: Redsalud.co 🛠🛠🛠Súmate a esta valiosa red Si eres profesional de la salud o cualquier otra especialidad a fin con la iniciativa, puedes vincularte a este grupo de voluntarios a través de este enlace . 📲📲📲Si no lo eres, comparte esta información en tus redes sociales porque, seguramente, alguien está necesitando ayuda.