Esta receta es PER-FEC-TA para quienes aman la #fatfood, pero quieren cuidarse y comer sano. Su sabor y color característicos los proporciona un ingrediente principal: el pimentón ahumado, pimentón choricero o pimentón de la Vera. Ingredientes 1 taza de gluten puro 1 taza de pan rallado (Mejor si es integral) 1 taza de soja texturizada hidratada (Baja en sodio) 4 cdas. de arroz cocido (Mejor si es integral) 1 cebolla de verdeo picada 1 Pimentón ahumado, pimentón choricero o pimentón de la Vera. anaranjado o morado. 100 g de margarina vegetal blanda 3 cdas. de salsa de soja (Baja en sodio) 5 gotas de humo líquido (Lo consigues en cualquier supermercado) ½ vaso de vino blanco Agua Sal al gusto Orégano, perejil, comino, nuez moscada, ají molido, semillas de hinojo, pimienta, paprika o pimentón al gusto y todas las especies que te gusten. 2 cdas. de jugo de remolacha (opcional) Preparación ¡Importante! La técnica para que quede hecho una barra es muy simple, es cerrarlo como el envoltorio de un caramelo. La masa se coloca sobre una lámina grande de papel de aluminio alimentario (o film resistente al calor, o muselina apta para cocinar), se compacta bien para que no haya burbujas de aire, se enrolla y los extremos se retuercen para evitar que se salga el relleno y para forzar la forma Vierte en un recipiente todos los ingredientes secos y mezcla. Agrega el resto de los ingredientes. Incorpora el agua poco a poco y amasa hasta lograr una textura uniforme. Extiende papel film y pon encima la masa formando un rollo alargado. Enróllalo con el film y asegúrate de que quede bien firme. Separa cada chorizo con hilo de cocina y haz un nudo doble. Hierve los chorizos durante 20 minutos. Retíralos del fuego y enfríalos en agua. Puedes conservarlos en la heladera hasta por 4 días o en el congelador hasta por 6 meses. Receta de: eligeveg.com