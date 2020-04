Una sociedad dirigida por gobernantes incapaces que solo atienden a intereses políticos y económicos que en nada respetan el sentido de la vida misma.

Nos encontramos en un momento en el que salen a flote los estragos de un modelo capitalista y neoliberal que ha priorizado el individualismo y el consumismo sobre la solidaridad y el cuidado mutuo, que se ha encargado de sofocar lo colectivo, de ahogar lo comunitario, de desprestigiar lo solidario; un sistema que no reconoce el valor de la persona, del trabajo colectivo, de los frutos de la tierra, que no ha atendido al llamado de la necesidad de cuidar nuestro mundo.

Ante esta crisis se develan de manera directa las otras crisis en las que hemos estado sumergidos durante décadas, aunque nos negáramos a ver; se advierte cómo, por ejemplo, algunos de los pueblos indígenas que han sido golpeados por el extractivismo, la explotación y el accionar de las empresas, son justamente los que hoy se encuentran en mayor grado de vulnerabilidad.

Luz Ángela Uriana, de la comunidad wayuu de provincial, madre de Moisés Guette, quien sufre una enfermedad pulmonar por cuenta de la contaminación del polvillo del carbón explotado por la empresa Carbones del Cerrejón, relata en medio de la preocupación por la pandemia que lo único positivo por estos días es que la empresa disminuyó temporalmente sus actividades, que el aire en su resguardo cambió, que por lo menos dejan de respirar el material particulado PM 2.5. que tanto los afecta.

Pero su angustia ahora es que en su resguardo la mayoría de las personas, sobre todo niños, niñas y personas de la tercera edad están en un alto riesgo ante el virus al tener ya enfermedades preexistentes principalmente de carácter respiratorio.

Es paradójico que la empresa Carbones del Cerrejón presente de manera suntuosa apoyos ínfimos que beneficiarán a cerca de 300.000 personas, que no estarían en esta situación de desprotección, si en su afán expansivo la empresa no se hubiera apropiado del territorio, las fuentes de agua y de sustento de la población: “el agua que nos traen en carro tanque a algunas comunidades es un poco de la que nos han robado y contaminado” señala Luz Ángela.

En sus palabras se hace evidente que, en condiciones de aislamiento, la soberanía y autonomía alimentaria son necesarias para garantizar la subsistencia de las comunidades. Y que en el caso de las comunidades impactadas por la actividad de la empresa Cerrejón, la extracción de carbón no resuelve el hambre, solo satisface la avaricia empresarial:

“Si la empresa no hubiera contaminado el río, de qué nos preocuparíamos, sí tendríamos el agua que nuestros ancestros tuvieron, si nuestros chivos tuvieran donde pastorear, si la empresa no hubiera destruido a Tabaco (municipio desplazado por la minería) que cultivaba tanto y con quienes se hacían intercambios, tendríamos comida. Ahora necesitamos todo de a fuera, el agua, la comida, los medicamentos para nuestros niños que los ha enfermado la empresa”.

Y de igual manera lo advierte Estela Guanga, lideresa del pueblo awá, en Nariño:

“Nuestras tierras nos han alimentado milenariamente, pero los cultivos ya no están, desde las contaminaciones del Río Inda por los derrames de petróleo que Ecopetrol y el Estado nunca ha solucionado, nuestras plantas medicinales ya no están, en un momento como este podríamos estar aislados, si tuviéramos nuestro río limpio, nuestros cultivos, nuestras plantas medicinales, pero no las tenemos, no hay agua limpia, sin agua no hay nada”.