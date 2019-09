Y está muy lejos de enseñar a que las parejas sean mejores, las convierte en un circo pobre que se celebra por el pago de unos pesos.

Soy madre, y eso quiere decir que mis hijos (adolescente y preadolescente) pasan un tiempo con su tablet y viendo YouTube. Hace unos meses el mayor me preguntó sobre qué me parecía el programa de Badabun que iba detrás de los adúlteros e infieles de México.

En ese instante le dije que no. No sólo no me gusta ‘Exponiendo infieles’, sino que me parece dañino.

El programa, que cosecha millones de visitas en cada episodio, busca encontrar infieles a toda costa. Eso quiere decir que usan todas las artimañas para que caiga el infiel o la infiel de turno, y la información la extraen de los teléfonos que le dan a la conductora con micrófono en mano.

La chica en cuestión se llama Lizbeth Rodríguez, alguien que ha aceptado el reto de sacar las ampollas de las parejas y hurgar en la herida por conseguir audiencia, y ser famosa, y tener muchas personas babeando por ella en redes (algo que buscan muchas mujeres en este milenio), aunque esta lo consigue a base del dolor ajeno, la mentira, la falsedad, y el colaborar con un programa infecto que nos rebaja de seres humanos a primates que aplauden cuando se meten cuernos y no saben ni por qué.

A mí todo esto me olía a raro porque jamás conseguí entender a quién en su sano juicio se le iba a ocurrir responder a Rodríguez, con sus uñas kilométricas y su atuendo de ‘call girl’, si es infiel, o quién es esta con la que habla o de quién son estas fotos que tiene en la galería o en archivos escondidos.

Luego se supo que Exponiendo infieles estaba montado y que las personas accedían a hablar sobre su infidelidad y sus trapitos sucios por unos billetes, y por último se publicó que por armar bochinche y pataleta iban a recibir más platica. Y a esto, señores, le llaman entretenimiento.

Entretenido será para algunos (millones) pero estoy segura que no fue tan divertido cuando la presentadora apareció un 14 de febrero llorando con sus pestañas tan postizas como su arrepentimiento, a moco herido, porque había fastidiado los planes de boda de una pareja mexicana.

Pero si todo está montado, o al menos eso es lo que se publica en redes, ¿porqué la presentadora chillaba sin parar ante la cámara mientras comentaba entre sollozos?

“Todos somos humanos, y cometemos errores y tenemos sentimientos. Tengo mi corazón y hago esto para divertirlos y sí se siente mala onda y está muy fuerte lo que me dicen”.

Lo que le dolía, señoras y señores, es que sus seguidores la desaprobaran, que le dijeran lo desalmada que resultaba una mujer como ella. Que en redes le llovieran palos y no besos. Le dolió el dejar de ser popular y le dolió mucho. Pero no acabó con ella, ni con el programa, que continuó como si nada, porque por la plata baila el mono.

Sigan aceptando ser despiezados como pollos ante una cámara por unos pesos.

Vendan su forma de amar, su respeto por ustedes, por nosotros, por la persona que aman y todo lo que quiere decir el amor.

Jueguen con algo que cuesta mucho pero no se vende por Amazon, pero que sin embargo venden por unos pesos: su dignidad.

