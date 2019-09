Algunas veces nuestro proyecto profesional no sale, o nuestra tesis doctoral no camina tan bien como desearíamos, quizá nuestro remedo de pareja no terminó de madurar, o nuestro viaje programado se arruina porque llegó un huracán. Ante casos así nos quedamos solos, tristes, decepcionados además de híper desmotivados.

Ahora bien, la vida es aprender a motivarse a partir de todas estas circunstancias.

“Cada vez que se emprende una idea el No ya lo tienes”, esta frase, que se la aprendí al marido de mi madre, me ha enseñado que hay que seguir remando, aunque también hay que entender cuándo hay que dejar de remar en círculos y cuando se nos está inundando el barco.

Es lícito sentirse mal, lo que pasa es que no está bien visto por una sociedad que demanda sonrisas a toda hora en redes sociales, y llevar en público la estampa viva de la ganadora, del triunfador en los negocios, del cuerpo esbelto, de la familia con perrito en la playa que sonríe mientras el sol se oculta en el horizonte. ¡Todo eso es un recorte de la realidad! Basta ya de engaños y de filtros que blanquean tu sonrisa, te quitan las pecas o te hacen ver más esbelta. Eres lo que hay cuando la cámara se apaga. Y punto.

Habrá un montón de días malos, de días en los que tus hijos no sólo no sonrían sino que te contesten mal, o tu pareja llegue a casa llena de problemas y que por eso prefiera ver televisión antes que irse a la cama contigo, de broncas con tu compañero de trabajo, de discusiones con tu mamá, o con tu papá, que ya tiende a ser cada vez más duro porque no es fácil lidiar con el paso del tiempo, la enfermedad, la ansiedad o la depresión. Habrá días en los que tengas que lidiar con la infidelidad de tu pareja, o la infidelidad tuya, que te carcome y que no superas porque vives en espiral desde que te fuiste con esa persona pensando que era sólo por una noche.

Habrá mucho de todo esto, y de falsedad, de hipocresía para que no se note tanto. Porque no todo puede ser bello y sonriente, más bien lo bello y lo sonriente es eso que saboreamos entre fracasos propios y ajenos.

No es malo sentirse mal. Ni es pecado, lo que pasa es que no queremos oír sobre fracasos y estamos siempre esperando los triunfos.

Decir “Me siento mal” es sano porque libera. Lo que pasa es que hay que aprender a sentirse mal para después aprender a sentirse bien.

Está bien ver lo que está mal, y aprender de ello. Cada problema nos plantea un juego en esta vida y nuestro trabajo es aprender a vivir y a responder a ese juego, a esa prueba que nos da la vida.

Y créanme, todos llevan su problema por algún lado. No existe nadie que no lleve su pedrada en el ojo, dice mi mamá. Y es cierto. Si tu vida económica está resuelta, a lo mejor tu vida íntima no lo está, o tu vida espiritual, o familiar, o incluso tu relación contigo mismo no te permite ser tan feliz como quisieras.

Es normal, y vale la pena ver lo que no está bien para entenderlo y conocerlo.

No buscar la perfección permite vivir con más tolerancia ante las cosas que no siempre salen bien. Hay tiempo para todo, incluso para sentirse mal por lo que no se ha conseguido, o por lo que no pudo ser.

Tu gran poder no está en lo que te pasa, sino en cómo respondes a aquello que te pasa.

