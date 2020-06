Sobre todo porque me la paso pontificando, con ese aire inconfundible de “yo lo hago bien y todo el resto lo hace mal”, como si fuera el “fiscal general de comportamientos ciudadanos indeseables, desconsiderados y nada que ver”.

Con el poder que me confiere la ley, señaló a los demás con mi sarcasmo y mi dedo impoluto: “¡Eeeeso! Muy útil ponerse el tapabocas de corbatín”. “¡Perfeeecto! Que el perro orine ese rodadero”. “¡Buenísimooo! El andén es para parquear”. “¡Qué bellezaaa! Sentado en la silla azul. ¡Yo lo veo muy entero!”.

No digo nada en voz alta, porque le tengo miedo a que me peguen, pero sí acudo al método más seguro que existe de sanción social: mirar serio, así sea por una fracción de segundo. Además, sacudo levemente la cabeza, de manera casi imperceptible, como diciendo sin decirlo: “Muy mal… De quinta… Qué horror”. Si alguien me confronta, con ese desafiante “¡No le gustó o qué!”, me defiendo con ese inocente “Yo no he dicho nada” (y entonces vuelvo a mirar serio y a sacudir la cabeza de manera casi imperceptible, como diciendo sin decirlo: “¡Jah! ¡Qué tal! ¡Tras de ladrón, bufón!”).

Y entonces llega el día en el que el señalado soy yo. Porque hasta el Papa comete sus pecadillos. Porque hasta a un chef se le riega la leche. Porque hasta alguna feminista seguirá soñando con un anillo de compromiso. Porque hasta a la Alcaldesa la cogen mercando con su pareja, en plena cuarentena.

“¡Ah, pero qué genio!”, me gritó una mujer empoderada, de esas que no se dejan mandar ni de Waze. “¡El andén es para los peatones, no para montar en bicicleta!”. Claro, porque a mí sí me gritan. Porque tengo ese tipo de cara que a nadie le da miedo y con la que nadie se siente en peligro de ser agredido.

Mi primer impulso fue justificarme y defender mi honra en frente de todos esos desconocidos que acababan de oír el regaño y a los que les importaba un bledo lo que terminara de pasar. “¡Pero si voy despacio! Vea: casi a cero kilómetros por hora. Es más… voy tan lento que prácticamente me estoy devolviendo en el tiempo… ¿Alguien podría decirme en qué año estoy?”.

Mi segundo impulso es un clásico. Me victimicé, haciendo asociaciones disparatadas: “Claro, como soy ciclista, a mí sí me la montan… Fuera un ladrón no decían nada… Fuera el hijo de un paramilitar, me nombraban coordinador de víctimas en el Ministerio del Interior”. Me imagino cuando a alguien le dé por revivir el escándalo en el futuro: “En 2020, Agomoso fue reprendido por montar bicicleta sobre el andén”. Me defendería como corresponde: “En efecto, hace mucho tiempo viví una tragedia familiar…”.

Es tan vergonzoso ser descubierto con las manos en la masa, que mi reacción suele ser de delirante negación, como el día que un policía me atrapó en flagrancia, frente al parqueadero de mi casa. Allí había una calle de una sola vía. Debía tomarla y darle la vuelta a todo el vecindario, para poder salir del barrio en carro. Pero… PERO… podía ahorrarme ese paseo por toda la cuadra —980 metros de recorrido—, si cogía la calle en dirección contraria, andando en contravía por apenas 20 metros… 20 metricos de nada… 20 metrititicos que no alcanzan ni para completar el largo una cancha de baloncesto.

Por semanas me debatí. O mejor, busqué justificarme. Lo hice con tanto éxito que me convencí de que era más responsable coger siempre la calle en contravía: “Es solo una fracción. Un ‘pitico’ de vía. Hago más daño dándole la vuelta al barrio, quemando gasolina, sin necesidad, durante casi un kilómetro. Al año, saliendo todos los días, serían 365 kilómetros de absurda contaminación. Más distancia que la que se gasta uno yendo de Bogotá a Medellín. No… No, señor, yo no puedo dejarles a las próximas generaciones restos de neumático en sus pulmones… Es hasta más seguro para la gente. Hay menos peatones en 20 metros de esta contravía, que en casi un kilómetro de calle andando en la dirección correcta… Definitivamente no… No puedo seguir manejando por esa calle en el sentido que la señal de tránsito indica. El país me necesita. El mundo me necesita”.

—Va en contravía, señor —me dijo el policía que me detuvo.

—Así es —le contesté orgulloso—. Lo hago con mucho gusto, agente.

—¿De qué habla? Está cometiendo una infracción.

—En efecto, estoy cometiendo una buena acción.

—Yo dije “una infracción”.

—Sí, sí… una buena acción. Ya le entendí. Soy un defensor del medio ambiente y de la vida. De nada.

—Lo voy a multar.

—¡¿Qué?!

—Esto es una violación a la norma.

—No, agente. Esto es una tragedia familiar… Ah, pero si estuviera robando, ahí si no decían nada…

Cuesta mucho aceptar con humildad el regaño de un tercero, porque significa reconocer que hicimos algo mal y eso no lo hace casi nadie: ni los ciudadanos en la calle, ni el gobierno, ni la oposición, ni el uribismo, ni el petrismo. Ni siquiera el periodismo. Salvo el ejercicio que hace Fidel Cano, en El Espectador, se ven todos muy preparados para cantarles la tabla a los demás, a diario, pero poco dispuestos a reconocer errores propios de vez en cuando. Aquí todos decimos “se equivocaron”, pero nadie dice “me equivoqué”.

***

Sígame como @AGOMOSO en Twitter, Facebook e Instagram.

Soy comediante aficionado de “stand-up”. Para la muestra, esta rutina sobre bajarse en Matatigres, un lugar más peligroso que La Estrella de La Muerte:

Encuentre esta columna de @agomoso cada 15 días.

La próxima, el miércoles 1º de julio: “Le tengo miedo a que se me acabe la plata”.

Si se perdió las columnas anteriores, aquí están:

Guía práctica para lavar los baños sin caer en la depresión

Ruidos entre vecinos

Mi esposa y yo le tenemos miedo a nuestro hijo de dos años

Me cae muy mal la gente que quiere liderarlo todo

¿Por qué es normal que un perro haga chichí y popó en calles y parques?

Confesiones que apenan: me dan miedo los perros callejeros

Que exijan licencia para ser padre, así como piden licencia para conducir

Estoy mamado de lavar loza

Envidio a quienes les va mejor que a mí y hasta disfruto cuando les va mal

Quisiera saber pelear, para darles en la jeta a los matones

Duele tanta maldad e indiferencia, pero igual saco tiempo para ver series en Netflix

No se diga mentiras: aunque sea un año nuevo, usted va a seguir en las mismas

Me siento obligado a comprar regalos que no quiero dar

Me ofende que no me inviten a los matrimonios

Soy un interesado

Llevo dos años sabáticos y ya se me está acabando la plata

Qué rico jubilarme… a los 36 años

No soy mejor que nadie, pero me encanta sentirme mejor que los demás

Quiero informarme seriamente, pero los medios insisten en tentarme a leer pendejadas

Yo también fui un periodista que gorreaba desayuno a las fuentes

Segunda parte: testimonio de un comediante principiante que no hace reír al público

Primera parte: testimonio de un comediante principiante que no hace reír al público

¿Cómo sería una red social en la que compartiéramos nuestros estados reales y antisexis?

Endiosamos a nuestros padres y con los años nos damos cuenta de que son humanos

Me la paso compitiendo con mi esposa aunque ella no lo sabe

¿A cuento de qué tengo que salir de la zona de confort si tanto luché para llegar a ella?

Propuesta al mundo mundial: revaluemos los piropos

Las manos son como un par de hijas: a una se le exige y sale adelante, la otra…

Carta abierta de un aficionado al Play Station

Más que un niño interior, tengo un adolescente interior… y es un petardo

Nadie me contó que uno también termina con los amigos

Cuando chiquito quería ser gomelo. Lo logré

Lleno de expectativas a los 18 años; lleno de incertidumbres a los 35

Yo pensé que después de los 33 años todos madurábamos

Cuando uno es de centroizquierda… y el suegro es uribista (y viceversa)

No solo nos gusta aparentar, nos fluye sin siquiera darnos cuenta

Ver la vida a través de LinkedIn, tan frustrante como verla a través de Instagram

La Navidad es un tranquilo paseo de diciembre… para quien no tiene bebés

Mi papá es un hipócrita

Ser ateo es más difícil en las vacas flacas

Cambiar de peluquero en la misma peluquería… mala idea

*Las opiniones expresadas en este texto son responsabilidad exclusiva de su autor y no representan para nada la posición editorial de Pulzo.