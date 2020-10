Reafirmo mi decisión de comprar el Yox cuando leo que contiene zinc. Importantísimo… supongo. Si no fuera relevante, ni lo mencionarían… Para despejar las dudas, busqué en Google y encontré que el zinc es clave para la regeneración celular, la cicatrización y para mantener en buen estado las uñas, la piel y el pelo. Es algo de lo que deberíamos estar hablando más. Si las etiquetas le dan relevancia al zinc, lo responsable es que nosotros también lo hagamos. En una asamblea de propietarios, por ejemplo:

—Aquí todos hablan de si dejan entrar o no a los domiciliarios, que si los perros pueden hacer chichí o no en el parque de los niños… ¡pero no veo a nadie hablando del zinc! Mírese, señor, ese pelo como lo tiene. Y eso que no vino la del 503 para que le vean la piel… bastante regularcita.

O en una entrevista de trabajo:

—Cuéntame tres cosas de ti, que podrían hacer la diferencia para esta posición.

—Soy puntual, enfocado al logro y consumo zinc. Míreme lo bonitas que tengo las uñas. Ayuda a mi presentación personal.

Leí también que el Yox contiene cultivos probióticos. Eso no lo tuve que buscar en Google porque la misma palabra (“probióticos”) se explica sola. “Pro”, quiere decir “a favor”. “Bio” es “vida”. Y “ticos” es como les dicen a los costarricenses. O sea, “probióticos” quiere decir “a favor de la vida de los costarricenses”. Y yo soy muy fan de la gente de allá, de África.

También apoyo la comida con el sello “Gluten free” y me sumo a su llamado: que liberen a Gluten y lo devuelvan sano y salvo. Nada justifica que permanezca privado de la libertad. Organicémonos para firmar una petición en este sentido en Change.org.

Las cosas parecen tener más credibilidad cuando están escritas, aunque suenen muy rebuscadas. Como el Axion “toque de crema con aloe y vitamina E”. ¿Cómo no lavar la loza con un producto que cuida y consiente mi delicada piel? ¿Cómo no creer en un jabón que es, a la vez, una crema para mantener las manos tersas y suaves? Es una invitación para quererse mientras se hace aseo, en casa ajena o propia: “Mire estas manos como las tengo de resecas… Yo lavo los platos”. Y saco mi Axion del blazer, como quien lleva una cremita cualquiera en la chaqueta. Por supuesto, ya me han piropeado mis manos. “¿Que cuál es mi secreto? Ni Lubriderm, ni Eucerin, ni Laroche-Posay… Tres palabras, mi señora: el verdadero arrancagrasa”.

Hay muchos productos así, con una utilidad adicional para la salud, pero debería haber más. Un caldo de costilla que, mientras se cocina en agua hirviendo, sirva para hacer nebulizaciones. La etiqueta diría: “¡Cocine, deshágase de esas flemas y disfrute!”. Unos pantalones que vayan hasta arriba del ombligo y ayuden con la digestión: “Si le queda ceñido, ya no queda estreñido”. Aguardiente que de una vez contenga ibuprofeno: “Que el guayabo solo sea moral”. O pan caliente que no engorde: “Cómelo en exceso sin volverte un obeso”.

También es cierto que a veces me confundo. Ya no sé cuál Head & Shoulders comprar. Por un lado, está el “Head & Shoulders control grasa” y pienso que me vendría bien bajarles a los triglicéridos mientras me baño. Aunque no estoy seguro de si sería mejor el “Head & Shoulders nutrición profunda”, porque lo importante no es estar flaco sino bien alimentado. Y entonces ya no sé si eso es un champú u otro tipo de Yox.

Esta idea de darle importancia a lo que está escrito, como si fuera una verdad incuestionable, viene desde el colegio. Por eso me costó tanto olvidar a mis primeros amores, porque escribía en los árboles mensajes que nos aseguraban una vida juntos: “Yenny Fabiola y Yaiber Andrés, forever and ever”. Por eso mismo me puse muy nervioso cuando alcancé a ver en una pared el mensaje aquel de “el que lea esto es marica”. Me quedé pensando en el tema todo el día: “Paila. Lo leí. Soy homosexual. Ahí lo dice claramente. Nada que hacer. Voy a llamar a Rubén”.

***

Sígame como @AGOMOSO en Twitter, Facebook e Instagram.

Encuentre esta columna de @agomoso cada 15 días.

La anterior: Me la paso haciendo cuentas para ahorrar 2 pesos.

TODAS las 49 columnas anteriores, en este enlace.

La próxima, el miércoles 21 de octubre: “Qué pereza volver a socializar”.

*Las opiniones expresadas en este texto son responsabilidad exclusiva de su autor y no representan para nada la posición editorial de Pulzo.