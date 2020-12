Por lo general me encuentro con personas que posponen el enamorarse con argumentos como estos:

Hasta que los niños no sean más grandes no pienso tener pareja

Cuando tenga un mejor trabajo, entonces me plantearé enamorarme

Con la responsabilidad de cuidar de mis papás, ¿quién puede pensar en un novio?

Ya estoy muy vieja para pensar en pareja

Amar es una decisión que te cambia la vida, y ser amada es la sensación que mayor felicidad te puede traer a tu vida, una vez que hayas visto que tienes otros papeles que cumples con funcionalidad: si eres madre, te aseguro que no paras de ir de un lado para otro; si eres profesional haces de tu carrera un pilar que sostiene tu vida; si eres hermana o hija te esmeras por ser un miembro activo y por acompañar a los que más quieres.

¿Y el amor?

¿Dónde lo has dejado?

A lo mejor piensas que como renunciaste a él hace años, ya no te va a hacer caso, quizá te lo imaginas de espaldas a ti, haciendo de sus anchas con otras mujeres que sí se lo encontraron de frente en el centro comercial, o en esa fiesta de empresa; ¡vaya suertudas!… y piensas que directamente a ti te esquiva el amor como si tuvieras un bloqueador de Cupido.

Déjame que te cuente que no es del todo así. El amor está siempre sobrevolando el ambiente, en la mitología nos lo presentan como a un niño inquieto, cargado de flechas, y que se mueve libremente por entre los mortales porque tiene alas. El amor no es para unos pocos. Es para todos, y para ti también hay.

¿Cómo encontrarte con el amor?

Mi primer consejo es que abras tu corazón a nuevas opciones. Si solo estás pensando en cómo es una persona que amaste hace décadas y no abres tu interior, es probable que no veas al amor, y no es porque no esté ahí, es porque no te fijarás en él. Harás de él un regalo invisible, y seguirás pensando que por qué no te lo encuentras teniéndolo ahí.

Deja que la vida te sorprenda y vive tus nuevas oportunidades

La vida se compone de momentos que te llevarán a hacerte sentir viva. No todos los días son intensos, bonitos, hermosos o llenos de noticias que podrían celebrarse por años. Lo que sí te puedo contar es que la vida trae sus sorpresas y lo maravilloso de esto es que hay que disfrutarlas, compartirlas, y vivirlas sin renunciar a la felicidad. ¿Cuál fue la última sorpresa que tuviste de tu vida?

Si tú registras un cambio, las personas lo aprecian

Si tu actitud ante el amor se vuelve de apertura, si empiezas a sentirte bien, si de forma espontánea quieres empezar a apostar por enamorarte, verás que todo en ti te va a convertir en una mujer más magnética, mucho más seductora y sin que te esfuerces verás que vas a empezar a atraer a más personas. Esto tiene que ver con que tu mensaje interior de ME SIENTO BIEN Y ME ABRO AL AMOR trabaja como un imán para que te lluevan cosas buenas, para que las personas se acerquen a ti, así sea para preguntarte una dirección (porque verás que pasa), de buenas a primeras te hacen más invitaciones, o te llaman más, o te ofrecen participar en reuniones que antes no tenías y es porque estás atrayendo a nuevas personas.

Si dentro de estas personas hay una que logra encender tu corazón sentirás que este proceso no ha sido en vano. Porque una vez que tu corazón empieza a calentarse y a emitir desde dentro, ya te rendirás por completo a la acción de amar, que puede ser, sin duda, la mejor acción que conozco.

