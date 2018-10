Sabiendo que es un tema del día a día y que nos surgen muchas dudas y preguntas al momento de vestirnos, sea para la oficina en el día a día o para un evento en especial, hoy estoy acá para ayudarle a resolverlas o para sembrar en usted la semilla del verse, el sentirse y el proyectar lo mejor de usted mismo.

Responsabilidad, confianza y seriedad, es lo que a partir de ahora usted debe proyectar en su vida profesional. No lo dude y siga los consejos que le damos para lograrlo.

12 errores que usted comete si es mujer:

No se maquilla o se maquilla como si fuera de fiesta

Tan malo es la persona que se maquilla superfuerte como la que no lo hace. El maquillaje es indispensable en el ámbito laboral, hace que nos veamos mucho más bonitas, mejor puestas, con más estilo y sobretodo más seguras de nosotras mismas y respuetuosas con los demás. Los tonos deben ser en colores tierra, perfectos para el ámbito profesional.

Usa escotes y minifaldas

No hay escotes ni minifaldas a nivel profesional. Estos le quitarán toda la seriedad, el compromiso y la confianza que quiera proyectar. Las faldas deberán usarse con un máximo de 10 cms arriba de la rodilla y el escote no debe dejar de ver ningún tipo de volumen y mucho menos la raya que se hace si las juntamos.

Se pinta las uñas con figuras, banderas, puntos y/o rayas

¡Ojoooo! Las uñas dicen mucho de lo que proyectamos en nuestra vida profesional. Siempre deberá usarlas de un solo color, sin ningún tipo de “diseño” en las mismas. Los colores indicados en el ámbito corporativo son el nude, el palo de rosa, grises y beiges intermedios y rojos oscuros. Ojo con los brillantes, los vibrantes como los biches y los muy claros como el blanco.

Se hace mechas gruesas en vez de rayitos delgados

El pelo es el marco de nuestra cara, por lo cual es indispensable mantenerlo de la mejor manera. Los rayitos muy delgados y los colores que no generen mayor contraste con su color natural, serán los apropiados. Ojo con colores supervibrantes y antinaturales.

Se baña el pelo solo cuando lo tiene muy grasoso

No estoy diciendo que se lo deba lavar todos los días, pero sí que su pelo debe estar siempre limpio. El pelo es el marco de nuestra cara, denota el cuidado que tenemos con nosotros mismos y es uno de nuestros accesorios más importantes y el que nos permite tener y proyectar seguridad en los demás.

Usa muchos accesorios

El uso indicado de los accesorios es uno por tipo: unos aretes, un anillo, una pulsera, un collar. Y se deben usar máximo tres accesorios por ‘outfit’, entendiendo que si por ejemplo me pongo una camisa con boleros, un pantalón o una falda plisada, un vestido con apliques o varios colores en el mismo, estos ya valdrían como un accesorio dentro de mi pinta completa.

Los accesorios deberán ser sutiles y no hacer ruido.

Es fan de las transparencias y los encajes

En el ámbito laboral usted deberá evitar el uso de transparencias y de encajes, estos últimos sobretodo en colores claros: rosado, blanco, beige,menta, etc. No está bien visto y no le permitirá verse bien puesta ni con estilo.

Usa las uñas largas

Sus uñas deben ser cortas, estar siempre limpias y pintadas con esmalte. El máximo de largo será de 2 milímetros, todas de la misma medida y preferiblemente semicuadradas.

Acostumbra a mostrar su brasier

En el ámbito coporativo usted deberá evitar que su ropa interior esté a la vista, más si esta tiene diseños, colores o ‘prints’. Es un acto poco profesional y de muy mal gusto. El brasier color piel, aunque no es de nuestros preferidos, sí es el indicado al usar camisas claras.

Se forra hasta decir no más

Es importante que use ropa de su talla, que no muestre la piel de su torso y que opte por prendas sueltas, semisueltas o a la medida.

Usa zapatos de charol claro

Los zapatos de charol se pueden usar únicamente en colores oscuros (negro, vinotinto, verde, azul).

Se “megaproduce” para ir a trabajar

Deje la superproducida para el viernes y el sábado, para un evento que tenga o para una comida especial. No se vaya “megaproducida” a su oficina, ya que no transmitirá seguridad, confianza y mucho menos seriedad.

Ojo con el uso de plataformas, lentejuelas, aretes grandes, telas satinadas, peinados extravagantes y anillos del tamaño de la mitad de la mano.

11 errores que usted comete si es hombre:

Usa mucho gel o cera en el pelo

El uso del gel o la cera debe ser poco. Aunque alguno de estos sea su herramienta principal al momento de definir su peinado, no debe hacer ver su pelo tieso y mucho menos sucio y engrasado.

Su traje de oficina es brillante

Su traje de oficina deberá ser mate independientemente de la ocasión y de la hora del día. Los colores azules y grises (raya tiza, cuadros sutiles o planos), no muy claros, ni muy vibrantes, pero sí neutros y oscuros, son los indicados para aportar seriedad, confianza y responsabilidad a nuestro ‘look’.

Usa camisa negra

La camisa negra, vinotinto o verde oscura la deberá sacar de su armario sin dudarlo un segundo. Los colores que lo harán ver serio, con buen gusto, sofisticado y atractivo serán los colores claros, como el blanco, el azul cielo y el rosado muy claro, entre otros.

Se brilla las uñas o se las pinta de transparente

Bajo ningún tipo de circunstancia un hombre debe brillarse y mucho menos pintarse las uñas de transparente. La apariencia que da es de una persona sin gusto y con poco estilo.

Se desabotona dos o más botones de su camisa

El único botón que se podrá desabotonar, siempre y cuando no use corbata, es el primero del cuello hacia abajo. Si lleva corbata, ningún botón podrá estar suelto.

Usa las uñas largas

Sus uñas deben ir siempre cortas, tan cortas que ni siquiera se deberá ver la línea blanca. Y limpias, muy limpias.

Sus corbatas tienen estampados grandes o leyendas

La corbata deberá ser siempre más oscura que la camisa, razón por la cual, las camisas de su vestido deben ser siempre claras. No deben ser muy anchas y tampoco muy delgadas. El estampado deberá ser tipo mosaico (repetidas) con figuras de máximo medio centímetro.

Combina zapatos de gamuza o de suela de goma con pantalón de vestido

A pesar de la formalidad que tienen los zapatos de gamuza, estos no podrán llevarse con pantalón de vestido, al igual que los de goma o los de costuras claras. Siempre será importante llevar nuestro vestido con zapatos de cuero, que brillantes, más no de charol, o mates, no podrán ser de otro color que negros o cafés en varias tonalidades.

9.Usa traje café o negro

El traje de vestido ‘suit’ café es poco indicado para culaquier evento social y profesional. Lo hará ver anticuado, sin estilo y poco empoderado.

Por su parte, el traje negro es indicado para fiestas y luto, pero no para el ámbito laboral.

Le gustan los accesorios dorados

Ningún accesorio dorado lo hará ver serio, profesional y con buen gusto. Evite el uso de cadenas doradas, así sean de oro, y pulseras y relojes del mismo tono.

Usa una talla errónea

Es importante que la talla de su ropa sea la indicada, que no se vea envuelto y ajustado, ni se se vea nadando entre la misma. El blazer o saco de su chaqueta deberá cerrarle fácilmente cuando esté de pie y su camisa no deberá apretarle ni verse ajustada al momento de sentarse.

