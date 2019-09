Si todavía sueñas con tu ex y no has conseguido superar que ya no están juntos, este método es para ti.

Cero comunicación

Esta es la peor parte, pues cuesta mucho dejar de escribir Whatsapps o simplemente despedirse de su voz (¡para siempre!).

Es importante cerrar ciclos antes de este paso, y si hay deudas pendientes es urgente que se aclaren antes de cortar la comunicación.

En el caso de que tengan hijos en común, la comunicación se basará exclusivamente en estos y no se abordarán temas personales.

Algunos necesitarán bloquear a sus ex y eliminarlos de redes, otros, con borrar el teléfono tendrán suficiente. Mira qué es lo que necesites y hazlo.

Para recibir lo nuevo hay que abrir espacio en lo viejo

Imagina que recibes por sorteo un carro nuevo y cuando te lo traen a tu garaje encuentran que no hay cómo meterlo porque está todo lleno de chécheres viejos, bicicletas pinchadas y tarros de pintura seca.

Hay que aprender a deshacerse de lo antiguo para hacerle espacio a lo que llega (y entre otras, ¡eliminar lo que ya no sirve!).

En el amor sucede lo mismo, si entra una persona interesada en ti y ve que hablas el 80% del tiempo de tu ex, de tus ex suegros, de lo bien que bailaba y de las canciones que te dedicó, la nueva persona saldrá corriendo y no volverá a aparecer.

A todos nos gusta sentirnos especiales. Nadie quiere estar con alguien que tiene a su ex tan presente.

Tu ex corresponde al pasado.

¡Ahora tienes que tener espacio para el presente!

Las comparaciones sólo sirven para hacer daño

Incluso si piensas que estás haciendo un cumplido, cuando usas los comparativos podrías estarla embarrando.

No es la mejor forma de admitir tu admiración cuando sueltas: mi ex manejaba horrible, ¡tú manejas mejor!, pues estás activando el medidor de autoestima. En ese caso conviene más decir:

Qué bien conduces, o qué bien escribes, o qué maravilla como haces el amor (si es real, dilo, no mientas).

Dialoga con tu corazón y permítele amar de nuevo

Tu ex ya se fue. Y no nos vamos a dar látigo por qué se fue, o con quién está ahora. Es tu corazón el que te va a permitir aceptar a un amor nuevo.

Permítete sentir atracción por personas que están ahí, esperando que les des una oportunidad. Abre tus ojos y vive tu presente. ¡Siente el milagro de estar vivo!

Ve a las reuniones que antes no ibas porque estabas cerrado al modelo anterior, o depre, actualiza tus planes, tu agenda y tus intereses. Aprovecha las invitaciones, eventos o actividades que te parezcan novedosos y quita la mala cara que antes tenías pintada. Si bien estás pasando por un período de tristeza, tendrás que aceptar que todo tiene un comienzo y un final, y después de la nostalgia, de la tristeza o de la congoja pueden venir nuevas personas y oportunidades. Nadie es igual a nadie, así que no tengas miedo por volver a abrir un espacio para querer otra vez.

Abre tu corazón a nuevas sensaciones. Ve despacio y celebra cuando vuelvas a sentir algo por una persona distinta.

Si buscas amor, date tiempo para tener relaciones sexuales conscientes

Este consejo lo incluyo porque sé que muchas personas buscan tener sexo para rematar sus noches de desparche o soledad. Esto no solamente nos aleja de un amor real, sino que nos nubla el objetivo: que es volver a sentirnos que amamos y nos aman.

El sexo casual no es malo, pero no es la forma de encontrar amor.

Si esperas y sientes que vas a entregar atención, presencia y cariño en tus relaciones sexuales ¡adelante!

Cuida tu cuerpo, tu cabeza y tu corazón a partes iguales.

¡Quiérete y apuesta por ti y por tu felicidad!

Si necesitas una consulta privada conmigo puedes escribirme a este WhatsApp.

Sígueme en Facebook: María Pasión la Doctora Corazón o en Instagram @mariapasiondra.corazon

*Las opiniones expresadas en este texto son responsabilidad exclusiva de su autor y no representan para nada la posición editorial de Pulzo.