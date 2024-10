Por: CARLOS OCHOA Y SUS NOVELAS

Es decir capítulos de 1 minuto que se van consumiendo deslizando al próximo video, para completar toda la historia que dura solo una hora es decir 60 episodios.

Carlos Ochoa, presentador y experto en telenovelas reveló que los protagonistas de esta historia, llamada tentativamente ‘La doble vida de mi marido millonario’, son Laura Cano, a quien vemos como una de las Dominguez en ‘Klass 95’, y Mattias Vega, un actor y modelo paisa.

Junto a ellos están Manuel Prieto, Boris Laforie y Salomé Quintero entre otros. Ellos están dirigidos por William Barragán, quien tiene una amplia experiencia en la dirección de telenovelas y series durante años en Colombia.

Los dueños de la plataforma ‘Reel Short’ piden que cada historia debe ser muy al estilo de los melodramas clásicos de la televisión del pasado en Colombia, con sobre actuaciones y situaciones que para algunos generan risa y para otros es drama puro, que aunque creemos que ya no pasa, es más común de lo que pensamos en nuestra sociedad.

La historia de esta producción adaptación del éxito digital ‘The Double Life of my Billionaire Husband’ habla de hijo bastardo de una familia millonaria que sale de la cárcel y que todas las mujeres rechazan por su pasado oscuro, pero la protagonista una chica pobre y bella lo conoce y se enamora sin saber que realmente su nuevo esposo tiene mucho dinero. La villana de la historia será la madrastra del protagonista que no permitirá que la chica sin dinero entre en la familia, pero ella no sabe que realmente la protagonista también es hija bastarda de un multimillonario.

El rodaje de esta producción que tiene la misma calidad de una telenovela, fue liderada por la productora ‘Dos Ke Tres Films’ todo un reto, debían girar las cámaras para que todo fuera vertical, al igual que los monitores para la revisión de cada escena, los planos eran más cerrados y debían seguir en edición con los ritmos rápidos de las redes sociales.

Si este primer ejercicio funciona con la audiencia, comenzarán a grabar más series en Colombia, con el talento de nuestro país, además comenzarían a llamar a libretistas y directores que saben del formato clásico y que ahora están sin trabajo.

Este tipo de novelas han sido grabadas en Estados Unidos, Europa y Asia y ahora le apuntan al mercado latino, especialmente a la creación de producciones Colombianas, ¿será este el futuro de las telenovelas en el mundo?