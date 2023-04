El polémico mandatario local volvió a crear una de sus acostumbradas controversias. Después de que insultara hacer varias semanas a algunos periodistas en un evento feminista en el que también estuvo la congresista Angélica Lozano, ahora arremetió contra el ministro Reyes.

Esta vez, el alcalde cartagenero se fue lanza en ristre por la falta de soluciones de Reyes al traslado del peaje Marahuaco, ubicado en la reconocida Vía al mar, entre las capitales de Bolívar y Atlántico.

Dau disparó dardos durante una transmisión en vivo contra el ministro pidiendo su renuncia y cuestionándolo por denunciarlo ante la Procuraduría General de la Nación, por dar su apoyo a los manifestantes que protestaron en el peaje Marahuaco, impidiendo el cobro por más de 15 días.

El alcalde William Dau tam bién criticó esas denuncias ante la Procuraduría por, aparentemente, impedir el cobro a los conductores que pasan por ese peaje a diario, acusando al jefe de esa cartera de intimidarlo diciendo:

“Si no dejaba que cobraran a la brava el peaje de Marahuaco, estaba a favor de levantar las talanqueras y le estaba causando un detrimento patrimonial al Estado, razón por la cual me podría denunciar ante la Procuraduría. Muérdete el codo ministro, tú crees que me vas a asustar con esas amenazas, a él le voló la piedra porque le dije que la Procuraduría me ha abierto tantas investigaciones y una más ni me quita ni me resbala. Ya me dijo que me iba a sapear, sapo, haz lo que quieras”, dijo Dau.