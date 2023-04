El Servicio Geológico Colombiano (SGC) anunció por medio del boletín sobre la actividad del volcán nevado del Ruiz que la sismicidad al interior del volcán se mantuvo en niveles similares a los reportados durante el jueves 27 de abril.

“La sismicidad estuvo localizada en el cráter Arenas y alrededores de este, en un radio menor a 2.5 km medidos desde allí”, afirmó la entidad sobre el monitoreo de los sismos durante este viernes.

(Vea también: Bajan sismos, gases y ceniza del Nevado del Ruiz, pero sigue latente una posible erupción)

Adicionalmente, durante los últimos días el SGC ha registrado emisiones de ceniza. La última se presentó durante la mañana de este 29 de abril, y fue monitoreada con las cámaras web que registran en tiempo real la actividad del volcán.

“A las 07:38 a.m. de esta mañana, se registró una emisión pulsátil de ceniza confirmada a través de las cámaras web, con altura de columna de 1100 m y dirección de dispersión hacia el occidente-suroccidente”, explicó la entidad.

La entidad también reportó que continúa la desgasificación y la salida de vapor de agua del volcán. Además, por las condiciones atmosféricas de los últimos días, no se han podido registrar anomalías térmicas, pero el SGC aseguró que “esto no quiere decir que estas no continúen presentes en el fondo del cráter”.

Con estos indicadores, se ratifica que la actividad del volcán continúa inestable y se mantendrá de esta forma durante varias semanas. Por esto, se mantiene el nivel de actividad naranja y se seguirá haciendo monitoreo constante del Ruiz.

Lee También

El SGC ha reiterado que para volver al nivel amarillo de actividad del volcán deberán registrarse patrones sostenidos de disminución de la sismicidad, el fracturamiento de roca y el movimiento de fluidos al interior de la montaña.

Por ahora sigue existiendo la probabilidad de que en los próximos días o semanas el volcán haga erupción. “En caso de que se produzca una aceleración de los procesos que sugieran una erupción inminente o que se produzca la erupción en sí, el nivel de actividad se cambiará a rojo”, afirmó la entidad.

(Vea también: [Video] Joven grabó el momento exacto de erupción menor en el volcán Nevado del Ruiz)

Finalmente, la entidad dijo que “recomendamos a la comunidad conservar la calma, seguir todas las instrucciones de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y autoridades locales, y estar atenta a la información proporcionada por el Servicio Geológico Colombiano sobre la evolución del estado del volcán”.