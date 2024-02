En medio de miles de situaciones diarias también pasan cosas buenas. Por medio de un video que se ha vuelto viral en las últimas horas, se conoció un caso de honestidad ciudadana que mantiene la esperanza en las personas.

La noche de este viernes 9 de febrero se conoció a Diego Alexander Restrepo, un hombre de 29 años, que se desempeña como conductor de bus de la ciudad de Medellín, de la flota Nueva Villa, y que cubriendo la ruta Manrique-Villa Hermosa se encontró una billetera con una alta suma de dinero en los asientos del bus. Posteriormente, se la devolvió personalmente a su dueño.

Tras conocer este acto de honestidad, EL COLOMBIANO tuvo la oportunidad de hablar con el hombre que, al saber de la existencia de dicho objeto personal, no dudó en devolvérselo al joven que por error la había dejado en el bus cuando se bajó.

Un dato no menos importante es que justamente en la billetera este joven llevaba el dinero para pagar el semestre de la universidad en la que estudia, por lo que el acto tomó mucho más valor.

Según contó Diego, todo ocurrió en la noche de este viernes 9 de febrero, cuando ya hacía el último recorrido de bajada. A eso de las 10:30 p. m., recibió una llamada de su jefe inmediato que le dijo que, al parecer, un pasajero había dejado la billetera dentro del bus.

“Yo paré el vehículo, fui a revisar dentro del bus y le dije a mi jefe que no me colgara mientras buscaba. Cuando llego al puesto donde me indican que estaba la billetera, efectivamente, pues ahí estaba y le reporto a mi jefe inmediato que la billetera sí estaba en el bus”, afirmó Diego.