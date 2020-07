green

Todo ocurrió este lunes durante la instalación del Congreso, cuando la opositora Avella hacía el uso del derecho de réplica que tiene la oposición por ley para refutar las declaraciones del presidente.

Avella sugirió que la alocución de Iván Duque había sido pregrabada y que el presidente no estaba viendo o no estaba escuchando lo que decía la oposición. La vicepresidenta reaccionó como lo hicieron otros miembros del Gobierno.

Pero Marta Lucía Ramírez no midió. Subió el video que muestra al presidente en vivo y en directo, justo cuando se refirió a Avella como “la vieja esta”. La vicepresidenta lo borró pocos segundos después, cuando “ya todo el mundo empezó a revolotear y cuando le hicieron saber que la había embarrado”, registró Darcy Quinn en Caracol Radio.

“El presidente no le dijo absolutamente nada, pero ya muchas personas de la prensa y de funcionarios del Gobierno están diciendo: ‘Mire, a la vicepresidenta no deberían dejar de usar el Twitter; es que la embarra demasiado con ese Twitter. Ella no debería usarlo y debería estar en manos de un profesional”, agregó la periodista, con base en las fuentes que maneja.

Quinn también anunció que viene un nuevo jefe de comunicaciones a la vicepresidencia. “Y ni le hago la cuenta de todos lo que han pasado [por ese cargo] ya. Porque parece que es muy difícil trabajar con la vicepresidenta, entre otras cosas, porque ella no acepta los errores. Quiere hacer todo ella misma. Quiere tener control sobre todo y terminan ocurriendo cosas como la de ayer, donde fue claramente una indiscreción de ella que estaba al lado del presidente y que puso un mensaje que el presidente no quería dar”, agregó Quinn.

De hecho, este martes son tendencia las etiquetas ‘#LaViejaEsa’ y ‘#TodosSomosEsaVieja’.

“Lo de ‘la vieja esta’ no es nada agradable, y seguramente el presidente pasó un mal rato. Por cuenta de eso, la oposición pide una disculpa. Solo con el ánimo de tener todos los argumentos sobre la mesa, ‘viejo’ y ‘vieja’ es una palabra que usa mucho y presidente”, agregó Gustavo Gómez, director del programa ‘6AM Hoy por hoy’, de la misma emisora.

Gómez recordó cuando Duque se encontró con un periodista que le preguntó por los bombardeos en noviembre del año pasado. “De qué me hablas, viejo”, fue la respuesta del mandatario. “Y el periodista era una persona joven, no madura”.

“Por otro lado, nadie obliga a un presidente a que tenga cercanía con alguien. La señora Avello lo ha llamado ‘títere’ y ‘subpresidente’ en su cuenta de Twitter. “Entonces, pues él también la trata de una manera despectiva”, continuó Gómez, pero precisó que “eso no disculpa que estuvo de mal gusto ese llamado de ‘vieja esta’, cuando lo está haciendo, además, una parte tan importante del ejercicio democrático como es la respuesta de la oposición”.